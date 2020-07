Cerrarán todos los negocios en Juchitán por Covid-19

Juchitán.— El Cabildo de esta ciudad zapoteca aprobó la noche del pasado viernes el cierre total de los comercios, bancos, casas de empeño y tiendas de autoservicio, a partir del lunes 20 de julio y hasta el viernes 24, confirmó el presidente municipal, Emilio Montero Pérez.

La medida, aseguró el edil a EL UNIVERSAL, busca reducir la movilidad de las familias juchitecas, para tratar de contener la ola de contagios y fallecimientos registrados por Covid-19 en las últimas semanas en la ciudad y en las agencias municipales.

“Es necesario tomar todas las medidas restrictivas, porque en las últimas semanas han fallecido por Covid 19 cerca de 100 personas en la ciudad”, dijo.

Ayer, decenas de comerciantes notificaron a sus clientes que cerrarán una semana.

Mientras tanto, el Mercado 5 de Septiembre continúa sin laborar y se espera que vuelva a abrir sus puertas el próximo lunes 3 de agosto. La mayoría de los comerciantes están vendiendo en sus casas, con la finalidad de protegerse.

El síndico hacendario, Mariano Rosado López, dijo a este diario que el cierre abarcará todas las actividades, incluso los giros considerados esenciales. “Se van a cerrar los bancos, las casas de empeño, las tiendas departamentales y las de conveniencia y de autoservicio, así como los comercios de calzado y ropa”, precisó.

La próxima semana analizarán qué día se podría permitir la apertura de giros que surten los productos de la canasta básica.

Con el propósito de que ningún comercio o sucursal bancaria abra sus puertas, los elementos de todas las fuerzas de seguridad sitiarán el área céntrica de esta ciudad a partir de las cuatro de la mañana del lunes 20 de julio, agregó el edil Montero Pérez.

“No queríamos llegar hasta estas medidas restrictivas; sin embargo, las circunstancias las ameritan debido a que un segmento importante de la población desoyó las recomendaciones sanitarias, participaron en eventos masivos de deportes, fiestas y servicios religiosos, y el Covid-19 nos pegó”, explicó.

De acuerdo con datos del gobierno municipal, del 26 de junio al 14 de julio, del centenar de defunciones que se registraron en la ciudad, 61 fueron a causa de Covid-19; de ese total, 22 inhumaciones ocurrieron de forma clandestina, pues se efectuaron en horas no laborales.

Como resultado de la propagación del Covid-19, en Juchitán continúa cerrado el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes, luego de que 170 trabajadores, entre personal médico y de enfermería, camilleros, choferes de ambulancia y empleados administrativos dieran positivo al virus, en lo que se considera el peor brote de Covid-19 en una unidad médica del país.

Oficialmente, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) indican que Juchitán acumula 118 casos de coronavirus y 23 defunciones, pero la autoridad municipal insiste en que existe un subregistro importante de contagios, dado que la población no acude a los hospitales y prefiere atenderse en casa, principalmente por no poder despedirse de sus familiares y no realizar un sepelio bajo los rituales zapotecas.

Por la noche, gerentes de tiendas de autoservicio pidieron flexibilizar las medidas por lo que buscarán apoyo de legisladores locales y federales con los que se reunirán el próximo martes.