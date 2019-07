Causa incendio problemas respiratorios a más de 9 mil habitantes de Puerto Morelos

Cancún, Q. Roo.-La reactivación de un incendio forestal cerca del poblado de Puerto Morelos, ubicado al sur de Cancún, ha provocado problemas respiratorios en habitantes de fraccionamientos como “Villas La Playa”, “Villas Morelos II” y la colonia Zetina Gasca, que en conjunto suman un promedio de nueve mil personas afectadas por la densa humareda que recubre la zona por las noches, de acuerdo con el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable (CIIDES).

El siniestro, además, reavivó el tema de las quemas intencionales que suelen realizarse en ese municipio y en otros puntos del estado con fines de desarrollo urbano, las cuales buscan afectar una determinada superficie, para luego tramitar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y construir desarrollos turísticos o habitacionales.

También confirmó la incapacidad material y humana de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para atender los siniestros registrados en la entidad, debido a los recortes presupuestales y de personal que ha sufrido la dependencia en este año.

La Dirección General de Bomberos del municipio de Puerto Morelos, ha tenido que hacerse cargo de la atención de la conflagración, pese a que se trata de un incendio forestal, competencia de la Conafor.

De acuerdo con el director de Bomberos, León Salas Licea, la dependencia federal dio por liquidado el incendio hace un par de semanas, pero éste se reactivó hace cinco días y la Comisión no había podido retornar al sitio para extinguirlo, al estar inmerso en la liquidación del siniestro de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, en donde está concentrado el personal.

“Conafor se retiró hace 11 días. Ya se le llamó a Conafor, no pueden venir ahorita porque están en incendios más grandes (…) Obviamente el recorte de presupuesto de ellos, han corrido mucho personal, vehículos descompuestos que no les han arreglado.

“Tienen miles de problemas porque el gobierno federal les ha hecho unos recortes impresionantes, tanto en presupuesto como en personal. Y si a eso le sumas que tenemos muchos incendios alrededor muy grandes, de 100, de miles de hectáreas como el de Sian Ka’an, obviamente ellos tienen poquita gente en cada uno con un montonal de voluntarios y ellos dirigiéndolos”, expresó.

Sospechan que incendio fue provocado

En Puerto Morelos, la gente está convencida de que esta conflagración, que ha consumido 11 hectáreas y mantiene uno de dos puntos activos, de 20 por 20 metros cuadrados, fue provocada para concretar el desarrollo de 30 mil nuevas casas, lo cual fué negado por el ayuntamiento.

Salas Licea, ha dicho públicamente que el siniestro, que ahora corre de forma subterránea y está a punto de ser extinto totalmente, se ubica a dos kilómetros de “Villas La Playa”, en terrenos privados, propiedad de dos constructoras -Civitas e ITM- que cuentan con diversos permisos desde el 2009.

Si bien reconoció que, generalmente, la mayoría de los incendios “son provocados” y van “con dolo”, en este caso no responsabilizó a nadie e incluso dijo que ambas constructoras han ayudado a la extinción del siniestro.

“Personalmente me acerqué a una de las consultoras y tienen sus permisos desde 2009, no es un cambio de uso de suelo, ni nada por el estilo; gracias a lo que ellos desmontaron, ahí paró el incendio. “No estoy diciendo que la constructora no lo prendió, no estoy diciendo nada de eso, no sé quién lo prendió, ni cómo se prendió”, comentó.

Reprochan a la autoridad

La tarde noche del martes pasado, reunidos en un parque urbano, ubicado en el casco del poblado, habitantes de varios fraccionamientos increparon fuertemente al funcionario, a quien reclamaron no haber puesto una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por la quema, que asumen, fue intencional.

Con el cambio de dirección del viento, durante las noches, el denso humo recubre la zona -desde hace un mes- provocando afecciones en la salud de la gente, principalmente de las niñas y niños, que no pueden dormir, presentan irritación de la garganta, tos y ojos llorosos.

Salas Licea se justificó, recordando que el tema no es competencia municipal, pero entraron a sofocarlo sin el equipo necesario -reconoció- porque los Bomberos se dedican a conflagraciones urbanas, no forestales. Incluso se compró equipo y se traslado desde Cancún.

Ante los reclamos, añadió que está concentrado en atender el siniestro, sin tiempo para interponer una denuncia, que ya está siendo preparada por el jurídico de la comuna, lo que enfadó aún más a la gente, que le señaló que en un mes fue suficiente para integrar una denuncia, con evidencias.

“El incendio lleva un mes y ustedes no tienen una denuncia integrada. Es absurdo que nos digas que deben extinguir el incendio para tenerla lista, León. Es imperdonable. La autoridad, para variar nunca está cuando se le necesita”, le reprochó Guadalupe Velázquez Olimán, representante del Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable (CIIDES), en Puerto Morelos.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, la también hidrobióloga adelantó que preparan una denuncia ciudadana, para evitar que el acto quede impune, se investigue y, en todo caso, se aplique la declaratoria de veda por 20 años para impedir que se construya en la zona.

“Ha habido diferentes incendios; muchas personas han hecho denuncias, pero para variar la autoridad ha hecho caso omiso; no tenemos respuestas concretas, sabemos que hay un promovente de un proyecto, hay un rumor de que van a hacer 30 mil casas y la situación se volvió crítica, por el humo”, subrayó.

Este jueves se registró un nuevo incendio, esta vez en la zona urbana, en un predio ubicado entre la carretera federal y la avenida Zetina Gasca y se extinguieron otros tres connatos en la franja frontal a “Villas La Playa”.