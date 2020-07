Cárteles y Covid-19, las dos pandemias del góber

Nos cuentan que el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna (PRI), está en vilo con las dos pandemias que azotan su entidad: el coronavirus y la violencia de los cárteles que se disputan a fuego y sangre esa plaza. Aunque recientemente su equipo de trabajo presumió que don Alejandro fue uno de los cinco gobernadores mejor calificados en el manejo de la crisis sanitaria, nos señalan, lo cierto es que en esta semana la cifra de contagios ha repuntando de forma alarmante, al grado de que el priista aceptó que su tierra vive el momento más crítico de contagios de Covid-19, y sobre el alto número de homicidios, mejor optó por acudir con su homólogo de Durango, José Rosas Aispuro (PAN), con quien prometió “unir fuerzas” y reducir los índices de criminalidad. ¡Vaya panorama!

Secretos, dudas y una masacre

Más de una ceja levantada, nos revelan, ha ocasionado el actuar de la Fiscalía General de Guanajuato, una vez que ha mantenido en reserva los nombres de los tres detenidos a los que se les atribuye la matanza registrada en un anexo de Irapuato, so argumento de que un juez de Control —cuyo nombre se desconoce— le ordenó no abundar en sus identidades y datos de prueba, que obran en la carpeta de investigación contra los imputados. El tema, nos dicen, es que ante este “discreto actuar”, más de un miembro de la política estatal ha acusado opacidad por parte del fiscal general Carlos Zamarripa, sobre todo luego de que en más de una ocasión, por fallas en el actuar de la institución que encabeza, se ha facilitado la liberación de presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima. Hay quienes nunca leyeron en la infancia el cuento de Pedro y el Lobo, nos indican.

Frente guinda comienza a “escurrir”

Nos dicen que en Colima la bancada de Morena en el Congreso local hace agua, pues mientras los legisladores Julio Anguiano, Guillermo Toscano y María Isabel Martínez cedieron a la petición del gobernador priísta Ignacio Peralta para endeudar al estado con 740 millones de pesos y así enfrentar la pandemia, sus compañeros no lograron entrar a la sesión en la que se discutió el tema porque policías estatales bloquearon el acceso de la sede alterna en la que convocó el propio don Guillermo en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, para evadir así la protesta que morenistas y petistas mantenían a las afueras del recinto legislativo. Aunque al inicio de la legislatura los guindas parecían tener el control del Poder Legislativo, con los 15 votos a favor del crédito y ninguno en contra ni abstenciones, quedó claro que no lo era. Así la ruleta rusa.

Acumula fallas edil capitalino

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nos aseguran, quien acumula señalamientos en su contra es el alcalde Carlos Morales (Morena), pues no sólo lo acusan de compras irregulares por parte de su administración, sino de una fallida estrategia de seguridad en la que hasta sus agentes y mandos se han visto involucrados en líos que han terminado en los tribunales. De forma más precisa, nos detallan, al edil se le reclama que los asaltos a cuentahabientes y negocios no paren, incluso a plena luz de día y sin que la Policía Municipal haga algo. Por ello, nos mencionan, al morenista le reclaman que mientras él compra contenedores de basura hasta 249 veces más caros, la ciudadanía ya no puede ni siquiera retirar su sueldo de los cajeros del banco. ¡Auch!