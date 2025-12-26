El Comité Técnico Tarifario del Transporte Público en Jalisco autorizó este viernes un incremento de 4.50 pesos al precio por viaje en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con lo que el costo llegará a 14 pesos.

Según el acuerdo tomado por el Comité, la tarifa técnica de 14 pesos corresponde al costo real del servicio; no obstante, conforme a la normatividad vigente, la definición final de la tarifa aplicable corresponde al titular del Poder Ejecutivo del Estado.

El porcentaje de incremento se establece a partir de la fórmula de indexación contemplada en la ley, que toma en cuenta los tres indicadores públicos nacionales: el incremento en el costo del combustible, los insumos empleados por las unidades del transporte público y el incremento a los salarios mínimos de los operadores.

Tras el anuncio del aumento, el gobierno de Jalisco anunció una bolsa de mil 200 millones de pesos para subsidios al transporte durante 2026, apoyos que, se dijo, irán directo al usuario a través de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco para que el costo por viaje quede en 11 pesos.

El gobernador del estado, Pablo Lemus, explicó que los concesionarios del transporte público acordaron aplicar la nueva tarifa hasta el mes de abril del próximo año, con el objetivo de dar tiempo suficiente a la entrega masiva de tarjetas.

Para ese mes, se prevé haber distribuido 1.5 millones de Tarjetas Únicas, con una proyección de 3 millones durante todo el año.

La tarjeta se podrá tramitar a partir de enero de 2026, priorizando a las personas adultas mayores, grupos prioritarios y estudiantes. “Como Gobernador, estoy obligado a garantizar que el sistema de transporte público tenga condiciones de crecimiento y de mejora del servicio, pero también es mi obligación encontrar alternativas para generar el menor impacto posible a la economía de las familias”, dijo el mandatario.

Indicó que este incremento a la tarifa del transporte público será el único que se realizará en el presente sexenio y estará acompañado de compromisos claros para mejorar la calidad del servicio, la modernización de las unidades y la eficiencia del sistema.

