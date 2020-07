Anuncia Murat confinamiento hasta el 29 de julio por semáforo rojo en Oaxaca

Ante el aumento de 18% en los casos de Covid-19 y de 11% en las defunciones, y tras la decisión del Gobierno Federal y el Consejo de Salubridad de ubicar a Oaxaca de nueva cuenta en semáforo rojo, el de mayor riesgo ante la pandemia, el gobernador Alejandro Murat anunció un nuevo periodo de confinamiento.

El mandatario explicó que este aumento considerable de casos se registró en las últimas dos semanas, y se concentra específicamente en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan, donde señaló que la población no ha acatado las medidas sanitarias.

“Ha sido pública y notoria la conducta de algunos ciudadanos, que contra todo principio de conservación de la salud y la vida han participado en todo tipo de celebraciones y concentraciones públicas. Esto no puede seguir así”, condenó.

El mandatario pidió a los ciudadanos que se cuiden porque al cuidarse cada persona, está protegiendo a los demás, y aseguró que con pleno respeto a la autonomía municipal y en coordinación con la Federación y los ediles del Istmo y la Cuenca, se tomarían acciones extraordinarias.

Murat hizo un llamado a la población para que a partir de este lunes 20 y hasta el último minuto del 29 de julio, se lleve a cabo un periodo de confinamiento voluntario en las regiones del Istmo y la Cuenca “para revertir la ola de contagios”.

También anuncio que se designaron enlaces del gobierno estatal para trabajar de manera coordinada junto con la Federación y los gobiernos municipales en acciones coordinadas de contención y mitigación de los contagios en la Cuenca y el Istmo.

Recordó también que el uso de cubrebocas es de carácter obligatorio en todo el estado, y señaló que se observará de manera particular que esto se respete en los municipios de ambas regiones en alerta.

“Tomemos conciencia de que está enfermedad existe, está entre nosotros y no tiene cura. Sólo tu puedes detenerla. No salgas de casa, si no tienes a qué salir y extrema las medidas de prevención. Vamos a cuidarnos y a cuidar a los demás”, añadió.

De acuerdo con el gobernador, en los Valles Centrales el aumento de contagios se estabilizó, por lo que se seguirá con la ruta trazada para transitar a la nueva normalidad, pero señaló que esto no es motivo para relajar las medidas.

Murat también reconoció al personal de salud que desde el primer minuto de la llegada de la pandemia al estado no han dejado de trabajar por la vida de los oaxaqueños, y señaló que la única forma de salir de esta situación es “estando unidos, como la gran familia que somos”.

De acuerdo con el corte más reciente de la Secretaría de Salud federal, hasta este domingo Oaxaca acumula 8 mil 704 contagios confirmados de Covid-19 y 824 defunciones, tras sumar 190 casos más y siete muertes en las últimas 24 horas.

De ese total, 499 contagios permanecen activos, es decir, con potencial de contagio; a ellos se suman otros 915 pacientes que aún esperan los resultados del laboratorio, por lo que se consideran sospechosos al virus.

