San Quintín, BC.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que -como lo había anticipado en su campaña electoral- el Hospital Rural del IMSS en San Quintín se ampliará al doble en beneficio de la población de esa comunidad, cuya mayoría es migrante.

Tras hacer un recorrido por el hospital en compañía del gobernador Francisco “Kiko” Vega, el titular del Ejecutivo federal detalló que la ampliación de estas instalaciones médicas pasarán de 30 a 60 camas y que además contará con infraestructura para especialidades.

“Nunca he actuado de manera demagógica, pero me insistieron tanto, me acuerdo en Ensenada con el hospital de San Quintín. Venimos a decirles que vamos a cumplir ese compromiso (...), vamos a empezar desde este año la ampliación, que es un hospital nuevo de 30 camas, va a pasar a 60 camas, es el doble y va a tener las especialidades”, manifestó el presidente.

En el evento, donde aparecieron expresiones de rechazo al gobernador saliente, Andrés Manuel López Obrador indicó que sus asesores no provienen de la Universidad de Harvard, sino del pueblo.

“¿De dónde traigo mis asesores?¿Ustedes creen que los voy a traer de Harvard? no, son del pueblo”, dijo.

"Imagen de México en el exterior daba pena"

Aseguró que la imagen que se tenía de Mexico en el exterior ahora es distinta, ya que antes “daba pena porque lo que se sabía de México era violencia y corrupción. Todavía no resolvemos el problema de la violencia, está pendiente, lo vamos a resolver. ¡Me canso ganso!”.

Afirmó que le daba gusto estar en esta comunidad “porque aquí se demuestra que México es un mosaico cultural; el ejemplo, que aquí te queda es que así es México, que significa diversidad, pluralidad en lo social, en lo cultural”.

