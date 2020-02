Alumnas denuncian acoso de maestros

Veracruz.— Alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), plantel Medellín de Bravo, se manifestaron ayer para denunciar el acoso del que son víctimas por parte de profesores y personal administrativo.

La protesta tuvo lugar en las puertas del colegio, donde las adolescentes exhibieron capturas de pantalla que evidencian cómo profesores envían insistentemente mensajes de texto a sus estudiantes, a las que llaman “nena” o “muñequita”.

Los mensajes

Una joven mostró una foto que recibió de Ricardo Salinas, quien trabaja en el área administrativa del CECYTEV. En la imagen, el “maestro Ricardo, como es conocido, está semidesnudo y recostado en una cama con el mensaje: “Ok, disculpa espero que no te moleste”.

Otras estudiantes mostraron mensajes de texto que les mandó el mismo hombre en los que las invita a cenar o a que vayan a su casa.

Una de las alumnas, quien pidió el anonimato, relató que el director del colegio envió a Ricardo a pedir los números telefónicos de todos los alumnos, y un día después empezó a recibir mensajes en los que le preguntaba si tenía novio o si quería salir con él.

“Le dije que me dejara de molestar y lo bloqueé. Días después me buscó en Facebook y también me mandó mensajes: que estaba muy bonita, que le gustaban mis piernas y quería tocarlas. Entonces yo le enseñé los mensajes a mis papás, ellos le comentaron al director y éste sólo lo llamó, le hizo pedir una disculpa y no pasó de eso”, contó la alumna.

“Después, yo venía a la escuela y él se me quedaba viendo. Me preguntaba por qué lo evitaba y yo le dije que me dejara de molestar porque les iba a volver a decir a mis papás, él se reía y me decía que no estaba haciendo nada malo (...)”.

Otra joven mostró una serie de mensajes que recibió del “profesor Antonio”, en los que le escribe: “Te gusta que piense en ti”.

—“Pues no lo sé, me siento rara”, responde la alumna.

Y el hombre insiste: “Por qué?, por ser tu profe? No te sientas presionada, bonita”.

En otro caso, una adolescente recibió una oferta para posar en ropa interior por 13 mil pesos.

“El acoso es a través de correos electrónicos, WhatsApp, y niñas que han sido tocadas en su intimidad dentro de esta escuela. Esto ya era del conocimiento del director desde hace más de un año, pero la historia del acoso sexual en esta escuela lleva más de dos años y medio”, denunció Daniel Valero, padre de una de las menores.

Dijo que al menos 25 niñas han sido víctimas de esta situación y que en el caso de su hija, él enfrentó al director y el profesor fue separado de su cargo; sin embargo, tienen ubicados a tres profesores y un administrativo que acosan a las alumnas.

Ante las evidencias de las jóvenes, el “maestro Ricardo” y otros docentes habían dejado de ir a la escuela en los últimos días, según padres de familia, quienes dijeron que se interpondrá una denuncia formal porque se trata de acoso sexual contra menores. Hasta ayer, las autoridades del CECYTEV no se habían pronunciado sobre el tema.