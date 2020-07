Advierten falta de personal de salud, en Jalisco

Guadalajara.— En Jalisco hay 2 mil 738 camas para pacientes con Covid-19 y, aunque es una de las entidades con mayor capacidad hospitalaria en el país, por diversos factores no hay personal suficiente para atenderlos.

Ante esta situación, el gobierno local determinó que en el momento en que se rebase 50% de ocupación de estas camas se activará el llamado “botón de emergencia”, que detendría casi por completo las actividades del estado.

“Se activaría el botón para romper cadenas de contagio y dar un respiro al personal médico; si pasáramos 50% sería muy riesgoso por la falta de personal especializado en algunas áreas y por no haber un tratamiento comprobado como efectivo. A cada paciente se le trata de diferente forma, según vaya respondiendo, y con la saturación se mermaría la calidad de atención”, explicó la coordinadora del gabinete social de Jalisco, Bárbara Casillas.

Precisó que desde el inicio de la pandemia 2 mil 588 trabajadores de la Secretaría de Salud (11.36% de su fuerza laboral) permanecen en sus casas por ser vulnerables, puesto que tienen edades avanzadas o alguna comorbilidad.

De este personal, mil 980 laboran directamente en áreas médicas y 608 en áreas administrativas que dan soporte, pero hasta ahora sólo se ha logrado contratar a 523 personas para cubrir más de 2 mil 500 plazas y las 370 nuevas camas que se agregaron a la infraestructura hospitalaria del estado para afrontar la pandemia.

Casillas precisó que de las 2 mil 738 camas para atender a pacientes con Covid-19, mil 462 dependen de la Secretaría de Salud Jalisco y mil 276 del IMSS y el ISSSTE.

Sin embargo, además de quienes no pueden entrar al combate contra el virus por los factores de riesgo, 450 médicos y enfermeras se han infectado durante las labores de atención a pacientes; a esto se suman más de mil 400 trabajadores del sector Salud que también han sido contagiados.

Para afrontar esta situación el gobierno de Jalisco busca contratar a otras 400 personas, pero, dijo Casillas, no hay suficiente personal con la capacitación requerida.

“Hay personas que han cubierto más horas de las que les tocan y estamos muy agradecidos con ellas, por eso se han entregado algunas compensaciones; además se ha comisionado a alrededor de 431 empleados de otros centros de trabajo donde hay suficientes médicos a hospitales Covid”, explicó.

Hay miedo

Mariana es enfermera en una de las clínicas del IMSS en Guadalajara donde se implementaron áreas de coronavirus; aunque es parte del personal eventual, desde el inicio de la pandemia sus servicios han sido requeridos prácticamente todos los días; sin embargo, aseguró que el material que se les otorga para trabajar es insuficiente: “Al principio nos daban un overol, goggles, guantes quirúrgicos, bata, cubrebocas y botas; era muy intenso trabajar ocho horas con todo el equipo, porque terminabas deshidratada, entonces se decidió formar equipos para entrar a trabajar cuatro horas unos y cuatro horas otros, pero que ya no les dan overoles porque la OMS no los exige, los goggles se empañan, los guantes ya no son quirúrgicos… Si te quieres proteger tienes que comprarte tu equipo”, afirmó.

Asimismo, aseguró que el personal temporal, como ella, es el primero en entrar a áreas Covid, ya que es donde falta gente y los empleados de base o interinos no quieren hacerlo, así que trabajan sin el material adecuado y a la espera de bonos que hasta el momento no reciben.

“Hay miedo, porque no vemos el fin de esto y cada vez hay más enfermos, hay miedo a contagiarse, porque entre los pacientes también hay compañeros que se han infectado. Estamos preocupados porque lo vemos todos los días; ojalá la gente se cuidara y tomara todas las precauciones”, puntualizó.