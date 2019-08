Yalitza Súperestrella

Una invitada especial estuvo este fin de semana en una de las funciones de la obra musical Jesucristo Súperestrella. Nos cuentan que llegó de incógnita y cuando las luces del foro ya estaban apagadas para que no fuera reconocida por sus fans y no interrumpir la obra. Sin embargo, al final hubo quien alcanzó a reconocerla justo cuando salía de la butaquería rumbo a lo camerinos (fue a saludar al elenco y productores). “Ahí va Yalitza”, dijeron los afortunados que reconocieron a la actriz nominada al Oscar.

Amandititita no se engancha

La cantante Amandititita ha recibido todo tipo de respuestas, muchas de ellas negativas, luego de compartir un tuit que causó polémica. “El problema de México no es la pobreza, es la arrogancia de la clase media”, escribió la cantante. La publicación ya tiene más de mil respuestas, casi todas en tono de crítica, y de acuerdo con Amandititita lo que pasó es que la gente no entendió su tuit. “No le entendieron al mensaje que escribí, y como entiendo cómo funciona Twitter no voy a discutir, pero en su forma de responder muchos me dieron la razón, alguien me dijo Tepiteña, descalificando Tepito, siendo arrogante, que si ustedes son más altos, eso es arrogancia también”, respondió.

A Raquel Bigorra no la olvidan

Dicen que en estos tiempos todo lo que se vuelve noticia y tendencia en redes sociales pasa rápido de moda y se olvida. Pero este no ha sido el caso con Raquel Bigorra, quien después de haber sido señalada por distintos artistas como la responsable de vender sus vidas privadas a revistas, sigue recibiendo críticas y comentarios de burla. Basta que la conductora suba alguna foto o video donde aparece bailando con sus compañeras de trabajo para que le pregunten cosas como si piensa hablar de las vidas privadas de sus acompañantes; y advierten a sus colegas que no vayan a hablar de más para que no terminen balconeados.