The White Lotus lleva drama a Italia

Los Ángeles.— Para Michael Imperioli, ser parte de la segunda temporada de The White Lotus le produce un sabor familiar, debido a que las filmaciones sucedieron en Italia, país en el que el actor tiene ascendencia.

“Me da gran alegría que el escritor y productor Mike White me haya invitado a ser parte de The white lotus, gracias a la cual pude incluso recorrer sitios en Sicilia, región que siempre he amado”, compartió en la alfombra roja de la producción, que obtuvo 10 premios Emmy en su primer temporada.

Imperioli debuta como Dominic De Grasso, quien forma parte del nuevo grupo de turistas millonarios que llegan a The White Lotus, esta vez en escenario italiano, a diferencia de la temporada anterior, que se desarrolló en Hawaii.

Esta vez, los egos, ambiciones y hasta sueños rotos convierten una vez mas a la miniserie en una suerte de obra de Agatha Christie, con un crimen a resolver y varios sospechosos.

La ganadora del Emmy, Jennifer Coolidge, quien interpreta a Tanya McQuoid, compartió que su papel brilla de lo complicada que es, pues combina drama con humor: “Cada personaje está escrito con mucha pasión detrás”, dice.

Coolidge se une a caras como Aubrey Plaza, Theo James, Haley Lu Richardson y Tom Hollander, así como al ganador del Oscar, F. Murray Abraham.

“Me gustó ser parte de estos cuatro meses de filmaciones en Italia, creo que transmitimos cómo es la convivencia entre gente de distintas edades y procedencias; todos podrán identificarse”, recuerda Abraham.

Murray interpreta a Bert Di Grasso, un reciente viudo que viaja con su hijo interpretado por Imperioli y su nieto (Adam DiMarco), quienes desean aprovechar el sitio paradisiaco para distintos fines.

En las habitaciones contiguas, el matrimonio de los personajes de Plaza y Will Sharpe sacará chispas, mientras que Tanya trae consigo a una asistente (Lu Richardson), quien desea ser tratada como reina.

“No hay héroes ni villanos. Por ejemplo, mi personaje de Cameron tiene tendencia a envenenarlo todo; pero a la vez, la gente lo considera amoroso”, resalta Theo James.

La temporada dos de The White Lotus estrena hoy a través de HBO y HBO Max.