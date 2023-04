Vica Andrade se une a la lista de famosas que se retiran los implantes de seno: "esta decisión puede salvar tu vida"

En los últimos años, varias famosas como Michelle Renaud y Esmeralda Pimentel han revelado su decisión de retirarse los implantes de seno que, por varios años, lucieron; esto no sólo por una cuestión de aceptación y amor propio, también por temas de salud, ya que, explicaron que sufrieron algunos síntomas de la llamada enfermedad de implantes mamarios.

Ahora, a esta lista se uno la exconductora de televisión, Vica Andrade; quien a través de un video que compartió en sus redes sociales dio a conocer que recientemente pasó por el quirófano para realizarse una explantación, es decir la extirpación definitiva de las prótesis.

En el mensaje, la esposa de Memo del Bosque, explicó que esta decisión la tomó por cuestiones de salud, ya que durante los últimos dos años vivió algunos problemas de salud; incluso, acompañó esta grabación con varias fotografías desde le hsptal en el que muestra el proceso que pasó.

Por mi salud, por mi vida, por mi familia, por mi cuerpo, por amarme, por honrarme. Las enfermedades de los implantes mamarios existen y matan. Los dos últimos años han sido muy difíciles para mi salud por eso tomé esta decisión”, se le oye decir.

Asimismo, mandó un mensaje a todas aquellas mujeres que estén pensando realizarse una cirugía como esta, ya que, asegura, muhcas de ellas no están conscientes de los riesgos y las consecuencias que puede traer a su cuerpo: "Esta es la realidad y la comparto con un propósito muy importante: seguir creando conciencia sobre el tema de las enfermedades de implantes mamarios. Infórmate bien si estás pensando en realizarte una cirugía de implantes o ya tienes implantes y no te has sentido bien. Esta decisión puede salvar tu vida", escribió.

