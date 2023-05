"Un clic instantáneo", así se dio la amistad entre Daniela Luján y Ricardo Margaleff

La relación de amistad entre Daniela Luján y Ricardo Margaleff lleva poco más de 16 años, cuando ambos formaron parte de la serie de comedia "Una familia de diez", y desde entonces han creado un fuerte vínculo que se nota a través de la pantalla.

Ambos se conocieron en el 2007, cuando dieron vida a Gaby y Plutarco en el programa producido por Jorge Ortiz de Pinedo, el cual significó una gran oportunidad en la carrera profesional tanto de Luján como de Margaleff, ya que no sólo se ganaron el cari{o del público, también ganaron proyección y mucho éxito en la pantalla chica.

“Don Jorge me dijo ‘Richard, te quiero para un programa, luego te hablo, quiero que seas mi hijo en un programa’ y como al mes se ponen en contacto conmigo y me explican que me querían para un programa que era adaptación televisiva de la obra de teatro ‘El casado casa quiere’ de Alfonso Paso, que se iba a llamar Una familia de diez y me dijeron propón tú qué quieres hacer”, declaró el actor en el programa de YouTube de Yordi Rosado.

Lee también Julio Preciado arremete contra el Festival Arre y Peso Pluma: "Hay que tener dignidad"

Cuando el elenco completo estuvo conformado, se reunieron para dar inicio a las lecturas de guiones, algo sumamente divertido para todos, ya que las risas y las travesuras reinaban en esos momentos; y fue precisamente ahí donde la química con la protoganista "El diario de Daniela" comenzó a surgir.

“Yo conocí a Daniela Luján en el programa y fue clic instantáneo. A pesar de que hay una gran diferencia de edades nos hicimos muy buenos amigos, pasó el tiempo y nos hicimos mejores amigos: y yo siempre lo he dicho y lo diré abiertamente: me parece que es una de las actrices más completas que tiene nuestro país: hace comedia, melodrama, canta, hace teatro, cine. Es un talento de mujer; puras cosas lindas, una delicia trabajar con ella”, agregó.





Aunque todo inició dentro de los sets de grabación, el cariño y la química se traslado a la vida real; incluso han coincidido en otros proyectos, en los que llegan a sorprender a todos debido a la gran complicidad que tienen, un claro ejemplo fue cuando Daniela estuvo como invitada en el programa “Me caigo de risa”, del que Ricardo es integrante desde hace ya varios años.

“Nos vemos a los ojos y es padrísimo trabajar con ella”, expresó Margaleff. quien indicó aguantar vara con don Jorge Ortiz de Pinedo para los trabajos que le ofrecía tener, pues desde sus inicios en la carrera y hasta la actualidad tiene muchas ganas por esta profesión, que no se le han quitado, expresó.

Lee también Prima de Alexa Hoffman rompe el silencio sobre la condena del actor Héctor Parra: "No puedo permitirme ser cómplice"