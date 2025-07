¿Qué tienen en común un tigre malayo en la selva de Malasia, un oso solitario en el desierto de Mongolia y una ballena atrapada en redes de pesca en Canadá? Todos están al borde de la extinción. Pero también tienen a alguien dispuesto a arriesgarlo todo para defenderlos.

Durante año y medio, un grupo internacional de exploradores, Declan Burley, Vianet Djenguet y Aldo Kane, se internaron en los rincones más remotos del planeta para contar las historias de estos seres y de quienes luchan para protegerlos.

El resultado quedó plasmado en The Wild Ones (Naturaleza indomable), la nueva serie documental ya disponible en Apple TV+.

En seis episodios busca crear conciencia sobre la realidad que viven estas especies amenazadas, como el tigre malayo, el oso del Gobi, el rinoceronte de Java y las ballenas francas que son un asunto global vital para mantener el equilibrio de los ecosistemas y la salud del planeta.

Aldo Kane, excomando de los Royal Marines y líder de la expedición, advierte que no debemos separarnos de la vida silvestre. “Somos animales con la capacidad de proteger, y es hora de usar ese poder para conservar lo que aún tenemos”.

Vianet Djenguet, cineasta y naturalista, detalla que la serie, además de mostrar imágenes impactantes de la naturaleza y el hábitat de estos animales, conecta la lucha por la vida silvestre con la dignidad y resistencia de comunidades humanas.

Desde los habitantes de Gabón que impulsan un proyecto de turismo comunitario para proteger gorilas, hasta científicos armenios que instalan cámaras en zonas minadas para vigilar al esquivo leopardo del Cáucaso, es parte de la serie.

“Fue su pasión y resiliencia lo que nos impulsó. A pesar de tener tan poco, hacen todo lo posible por proteger a los animales. Verlos seguir adelante me hizo pensar: no puedo volver al Reino Unido sin haber contribuido con algo. Eso fue lo que me enseñaron los increíbles científicos, guardabosques y conservacionistas que conocimos durante esta serie", reconoce en entrevista.