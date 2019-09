Mantienen su trono hasta el final

Game of thrones se coronó como la Mejor serie dramática en la entrega número 71 de los Emmy en una noche llena de sorpresas.

La producción de HBO era la favorita al llegar a la ceremonia con 10 preseas ganadas en categorías técnicas y nominaciones en todas las ternas de drama y, aunque su reinado fue cayendo en la mayoría de las categorías, al final su última temporada fue reconocida por la crítica.



Phoebe Waller-Bridge triunfó como Actriz de comedia por Fleabag.



La historia basada en los libros de George R. R. Martin sólo consiguió dos premios por Actor de reparto para Peter Dinklage y Serie de drama. Pero esa no era la única apuesta de HBO. El drama histórico Chernobyl, estrenado en mayo, se llevó tres galardones incluido Serie limitada.

Las sorpresas de la noche las dieron Ozark (Netflix), que al igual que GOT logró dos preseas y Killing Eve (BBC) que le valió el Emmy a Jodie Comer como Actriz en una terna en la que competía contra personalidades como Emilia Clarke y Mandy Moore.



Billy Porter se coronó como Actor en serie dramática por Pose.



Amazon se impone. En la categoría de comedia, las ternas se movieron de diferente manera. La plataforma Amazon Prime Video se coronó como la mejor al llevarse siete premios gracias a las producciones Fleabag y The marvelous Mrs. Maisel, además de una por la miniserie A very english scandal. La primera fue la producción con más reconocimientos en la noche al sumar cuatro trofeos incluido el de Serie cómica y Actriz protagonista para Phoebe Waller-Bridge, que también ganó minutos antes como guionista por la misma serie.



Jodie Comer ganó Actriz en serie dramática por Killing Eve.

Más ganadores. El que pasó por encima de figuras reconocidas en el cine como Hugh Grant y Benicio del Toro fue el actor de 21 años de origen dominicano, Jharrel Jerome, por su protagónico en la producción de Netflix When they see us, que le valió ser el Mejor actor de serie limitada.

Al igual que los Oscar, la ceremonia no contó con un conductor oficial, sin embargo, fueron dos grandes de la televisión los que le dieron la bienvenida a las celebridades reunidas ayer en el Teatro Nokia en Los Ángeles, California.



Elenco y equipo de Chernobyl, ganadora a Serie limitada.



Homero Simpson fue el primero en aparecer —luciendo esmoquin— para después dar paso al multifacético Bryan Cranston.

“Hace 50 años Neil Armstrong caminó en la luna y mediante el poder de la televisión los hogares compartieron la historia. 50 años después, la tv todavía nos transporta a lugares distantes como Winterfell, Upsidown…”, dijo haciendo referencia a los lugares ficticios de Game of thrones y Stranger things.