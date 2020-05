El día que Kate del Castillo puso de pie a gringos y latinos en EU

El actor Eric del Castillo recuerda que él no quería que su hija Kate fuera actriz, el soñaba para ella una vida más sencilla siendo esposa y madre, pero la protagonista de "La reina del Sur" tenía otros planes.

“Un día me llegó con 60 capítulos de Muchachitas (telenovela hecha en 1991) y ya no pude detenerla. Antes de esto ella estaba haciendo comerciales pequeños para ganarse algún dinero en sus vacaciones, pero de repente me llega con una telenovela y con la firme intención de ser actriz, pues sí fue una sorpresa para nosotros", expresó del Castillo.

Han pasado 29 años de ese momento y Kate se encuentra viviendo uno de los mejores momentos en su carrera como actriz, debido a que la crítica especializada en teatro en Estados Unidos y sus propios colegas, la han nominado a tres premios distintos por su interpretación en el monólogo "The way she spoke: los Drama Desk" que se llevarán a acabo este domingo, el Drama League Awards y los premios Lucille Lortel.

“Nosotros estamos muy anchos, orgullosos y contentos con el logro de Kate”, expresó el actor.

Eric del Castillo explicó que su hija nunca imaginó que este monólogo le daría esta clase de sorpresa y la pondría a un nuevo nivel como actriz.

Hace un año cuando se estrenó el monólogo "The way she spoke" en el Minetta Lane de Off-Broadway, Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo Graham, estuvieron presentes viendo cómo su hija enfrentaba este desafío.

“No entiendo el Inglés pero me pude dar cuenta de las acciones de ella, los tonos de voz, cómo se desplazaba, era un escenario pelón nada más había dos mesas y dos sillas, con eso tuvo que interpretar 12 personajes diferentes. El teatro estaba lleno y el público se puso de pie cuando se terminó, todos aplaudiendo, gringos y latinos; curiosamente los americanos lloraban con lo que decía, me llenó de mucho orgullo", recordó el actor sobre esa noche.

Kate ha manifestado que la opinión de su padre es muy importante para ella, pero este veterano de los escenarios asegura que él tiene poco que enseñarle a su hija y esta muy lejos de ser un maestro de actuación, pero cuando puede sí le da ciertos consejos pequeños pero nada más.

“Lo que siempre le subrayé es el respeto que debe tener a su trabajo, a sus personajes, que no hay que juzgarlos sino no se puede actuar, a respetarse a sí misma. Ella tenía mucho miedo de presentar esta historia, pero fue muy abusada, puso un altar dentro de su camerino con las fotografías de todas las niñas desaparecidas en Ciudad Juárez y siempre se comprometía con ellas, les pedía ayuda”.

Para Eric del Castillo esto sería como un equivalente a una graduación para su hija, porque considera que el teatro es la base para cualquier actor, “porque te dice quién eres exactamente, qué voz tienes, como te ves parada o sentada, cómo te mueves, en el teatro no hay engaño, esa es su gran virtud y su gran dificultad. Entonces como ella dice, ojalá que con estas nominaciones volteen a verla y sepan quién es Kate del Castillo".

Al preguntarle cómo definiría a Kate como actriz, esta figura del cine nacional no dudo en responder.

“Es una primerísima actriz, con muchas cualidades. Le dije cuando iba comenzando su carrera, que estudiara los métodos como el de Stanislavski, porque tiene que conocerlos, le dije, ‘nada mas te pido una cosa, nunca cambies tu forma de actuar, sigue respetando tu estilo', porque siempre hay personas que te están diciendo cambia esto o lo otro".

Kate tiene alrededor de una década viviendo en EU y en 2015 recibió la nacionalidad estadounidense, situaciones que se fueron dando debido a las oportunidades que se le fueron abriendo como actriz en el mercado anglo, pero su padre duda mucho que en México pueda pasar los mismo, que ella sea reconocida en su país como una gran artista.

“Me da coraje y me importa un bledo que sea reconocida aquí o no, desde luego mucha gente sabe quién es ella pero que la reconozcan; yo tengo más de 300 películas hechas y jamás he tenido un Ariel o algo así, pero lo importante es que ella se fue para allá (EU) para forjar una carrera y buscar el éxito, tal vez no sea una superestrella pero vivir de su profesión y realizar su vocación, ante esto no puedes detenerla”.

Si Kate se levanta con un premio Drama Desk esta noche, como mejor actuación en solitario, es lo de menos para Eric del Castillo porque para él sus nominaciones ya son en sí un gran logro.

“Eso tiene que decir algo, allá sí se toman en cuenta esas nominaciones, además son en Broadway, en Nueva York, imagínense”, dijo el orgulloso padre de Kate del Castillo.

