Presentan progra Crea-Actívate, ante paro de producciones teatrales por Covid-19

Después de ocho semanas de paro total en sus producciones teatrales y con alrededor de 210 funciones pérdidas, Morris Gilbert y Mejor Teatro ponen en marcha Crea-Actívate un programa de actividades dirigido al público en general y artistas interesados, con el cual buscan retomar la comunicación con la gente que sigue sus proyectos y seguir impulsando el arte escénico.

“Con este programa estamos poniendo la vista en el futuro, estoy segura que nadie estaba listo para esto, pero me parece que es ir un poco más allá y no quedarnos en lo que no tenemos sino en lo que sí, como estos medios digitales que hoy son tan poderosos y podemos llegar a la gente que nos ha seguido desde hace muchos años.

“Inevitablemente esto del Covid está sucediendo y no nos queda más que afrontar. Estoy segura que esto va a ser una gran plataforma, no sólo para ahorita sino para el futuro, es adelantarse a que la tecnología no nos aleje, sino que nos acerque”, dijo la actriz Paola Gómez durante la presentación de Crea-Actívate.

El productor Morris Gilbert explicó que en el ambiente teatral nadie se puede quedar estático, siempre se debe recurrir a la reinvención para seguir atrayendo a la gente, pero esta vez tiene que hacerlo más al extremo por la situación que se vive por la pandemia.

“El teatro es en vivo, sino es así no es teatro, nosotros ansiamos regresar a nuestros teatros de siempre, que es el lugar de comunión perfecta entre los seres humanos, nada lo va a sustituir, pero eso no significa que no podamos seguir usando estas herramientas que estamos aprendiendo y desarrollando juntos en lo futuro, creo que se va a convertir en un mundo donde se van a sumar las dos partes”, expresó Gilbert.

Michelle Rodríguez, quien forma parte del musical Mentiras explicó, que Crea-Actívate es un proyecto de creación, perfeccionamiento y entrenamiento, que doce actores, cantantes y bailarines; tres músicos; dos directores de escena; tres integrantes del área técnica, y dos más de tareas estratégicas, estarán impartiendo en línea, con talleres, entrevistas o master class, son 26 actividades a las que se pueden inscribir y que tocan temas como historia de los musicales, trabajo de personaje, solfeo y hasta cuestiones técnicas como conocer qué es un seguidor.

“Es hacer de esto una oportunidad, creo que este proyecto es lo que hace, nos mantiene unidos a una distancia, estamos muy emocionados de que esto empiece y de volver a interactuar con toda la gente que nos sigue”, declaró Rodríguez.

Los talleres serán impartidos del 11 de mayo al 10 de julio, vía Zoom y en un horario de 10 a 22 horas de lunes a domingo, pero para acceder a ellos se tendrá que realizar un inscripción en www.mejorcreactivate.com, porque algunas actividades pueden tener tantos participantes como la plataforma lo permita y otras sí serán de cupo limitado por la dinámica que el ponente necesita realizar con los alumnos. Cada actividad tendrá un costo, pero el productor asegura que es de manera simbólica. Además, ya se encuentran planeado actividades para el público infantil, a manera de curso de verano, y que esperan impartir en el mes de julio.

Al momento de declararse la cuarentena Mejor Teatro tenía en temporada las obras Toc-Toc, Perfectos desconocidos, Mentiras y Los monólogos de la vagina, además de otros proyectos que ya se preparaban para estrenar, como el musical Aladdín; Morris Gilbert comentó que debido a la pandemia no se puede hablar de un regreso pronto a los escenarios o si se seguirá con lo ya planeado, pero su mayor deseo es que la cuarentena se levante en el mes de julio.

También explicó que es muy posible que se implemente un protocolo para el regreso a la actividad, el cual se aplicará de aquí en adelante, pero hasta que las autoridades lo den a conocer su equipo observa lo que están haciendo en otros países que están levantando la cuarentena, aunque hay medidas que son imposibles de aplicar, como que los teatros trabajen al 30% de su capacidad como lo plantean en Francia, porque financieramente esto no es viable.