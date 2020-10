Odiseo Bichir será un terapeuta vía Zoom

A raíz de la pandemia y del zoom como herramienta de trabajo, el dramaturgo Manuel Camacho escribió la puesta en escena "Dizoomciados", un ejercicio teatral en forma de serie que constará de 8 capítulos en los que un terapeuta (Odiseo Bichir) recibe a diferentes pacientes (actores invitados) a su consulta vía zoom, con todo lo que eso implica.

Odiseo, quien dará vida al doctor Oscar Leal, compartió:

"He usado las herramientas disponibles en esta pandemia (para construir el personaje). He contado con la suerte de tener experiencias directas e indirectas y todo eso ha abonado en una colección de elementos que me permiten construir de manera muy rápida a este personaje. Óscar tiene que pagar el precio de pasarse de listo porque quiere ser un gran terpeuta, se le escapan los hilos, las riendas, y usa expresiones que procura que lo identifiquen ante sus pacientes como una persona que sabe lo que dice, pero no puede evitar que se revele, que se descubra que todavía tiene broncas muy importantes qué resolver".

Manuel Camacho comentó que esta serie es un experimento teatral, y que poco a poco irán dando a conocer el nombre de los invitados, pero adelantó que el primero es Jesús Ochoa, quien será un paciente que llega a consulta porque no puede respirar y cree que tiene covid, pero en realidad tiene ataques de pánico.

"Hay actores con diferentes edades y problemáticas, esto permite acercar a la gente a una experiencia teatral a distancia. Al ser un experimento, Dizoomciados nace como una propuesta de usar el zoom, veremos las casas de los personajes, los entornos de cada uno de ellos", dijo el dramaturgo.

El estreno será el próximo 18 de octubre a las 18 horas. El público podrá comprar su boleto en Boletópolis, que les proporcionará un código para acceder a una sala virtual. El boleto cuesta 150, pero habrá paquetes para acceder a más capítulos.

Dizoomciados forma parte de la cartelera #IrrealidadVirtual de Shakespeare y Cía. En coproducción con DIODERS.

