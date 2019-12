Sudáfrica gana la corona a México en Miss Universo

La sudafricana Zozibini Tunzi se alzó como la gran ganadora de Miss Universo 2019.

En la gala celebrada la noche de este domingo en los Tyler Perry Studios de Atlatla, Georgia, Tunzi pasó por encima de la mexicana Sofía Aragón y la puertorriqueña Madison Anderson, quienes se convirtieron en las finalistas.

“Crecí en un mundo en el que las mujeres que lucían como yo, con mi tipo de piel y cabello no eran capaces de considerarse hermosas y creo que es tiempo de que eso termine. Quiero que los niños me vean y vean mi cara y se vean a ellos mismos reflejados”, dijo Tunzi minutos antes de saber que sería la ganadora.

Tunzi fue coronada por Catriona Gray —Miss Universo 2018 por Filipinas— al ser elegida por una comisión integrada únicamente por mujeres como la actriz Gaby Espino, la Miss Universo 2007, Riyo Mori y la experta en belleza, Sazan Hendrix.

En sus diferentes intervenciones, la sudafricana de 26 años también habló sobre el cambio climático y el liderazgo en las mujeres a quienes, dijo, se les ha etiquetado.

“Somos el ser humano más poderoso y debemos tener todas las oportunidades. Nada es tan importante como ocupar nuestro espacio en la sociedad”.

Por quinto año la conducción estuvo a cargo de Steve Harvey, quien bromeó en más de una ocasión sobre el incidente que vivió cuando en 2014 se equivocó al anunciar a Miss Colombia en lugar de Filipinas como ganadora.

“Este puede ser mi último año. Estoy cansado de venir aquí, yo cuento chistes, esa es mi carrera, si veo algo chistoso lo menciono”.





Las tres finalistas: Sofía Aragón, Zozibini Tunzi y Madison Anderson.



México llega a la final

La jalisciense Sofía Aragón se fue abriendo paso a lo largo de la noche. Primero colándose entre las 20 mejores para luego llegar hasta ser la segunda finalista. Aseguró que quería hacer un impacto positivo en el mundo.

“Cuando era pequeña mi mamá me decía que hablaba hasta dormida y ahora me dedico a eso y (el certamen) es una plataforma femenina, una de las más importantes del mundo y no buscan una modelo, buscan un modelo a seguir”.

Aragón se colocó entre las cinco finalistas junto a Tailandia, Colombia, Puerto Rico y Sudáfrica. Una de las preguntas que respondió fue sobre la serie de protestas que se viven en las calles de varios países.

“Creo en la causa, en que podemos hacer un cambio y en alzar nuestras voces, necesitamos ser escuchados... pero no creo en la violencia”.



Sofía ha escrito su propia historia

“Es difícil detener a una mujer que no sabe rendirse”, escribió Sofía Aragón en su Instagram. Y tiene razón, en su caso nada la ha detenido para publicar dos libros, estudiar en México, Estados Unidos y Costa Rica, graduarse en estudio de imagen y mercadotecnia, además de estudiar maquillaje para cine y efectos especiales, filosofía, creación literaria y actuación.

La mexicana fue ayer finalista en el certamen de Miss Universo. Sí, pero antes ya era políglota, escritora, conductora, modelo, empresaria y conferencista.

“No eres tu cuerpo, raza, religión, creencias o pensamientos. Tu verdadero ser es infinito y mucho más poderoso”, escribe en Diamante en bruto, uno de los dos libros publicados bajo su propio sello, GLAMéxico.



VALERIE MACON. AFP

Frases como ésta han sido escuchadas por miles desde que ella tenía 18 años, cuando fue invitada por el DIF Guadalajara para impartir conferencias sobre empoderamiento humano, autoestima, la prevención de drogas y la lucha para entender el trastorno depresivo.



“Un mundo con humanos mental y emocionalmente saludables es un mundo con un futuro prometedor”, opina.

Sofía Montserrat Aragón Torres nació en Guadalajara el 13 de febrero de 1994. Mide 1.74. Tiene una línea de maquillaje hecho con productos naturales, pero considera que lo importante siempre está en el interior.