Siobhán Finneran se libera en la segunda temporada de “The other one”

La actriz británica Siobhán Finneran está convencida de que no hay edad para corregir las malas decisiones. Eso lo aprendió de su personaje como Marilyn en la serie “The other one”.

Ella interpreta a la amante de Colin, un hombre que toda su vida tuvo una doble vida y al morir sus hijas: Catherine "Cathy" Walcott (Ellie White) y Catherine "Cat" Walcott (Lauren Socha) descubren todo tras darse cuenta de que son medias hermanas. Marylin es la madre de Cat.

La historia surgió, según detalló el director Holly Walsh de un relato de la vida real que escuchó, en la que un hombre que tenía dos esposas bautizó a sus hijos con el mismo nombre para evitar confusiones y no tener problemas a la hora de nombrarlos. Fue precisamente esta historia lo que convenció a Finneran de participar.



Elenco de “The other one”. Foto: Kaleidoscopio, archivo

“Debajo del nivel superficial de Marilyn encontré muy claramente a una mujer que no siempre ha sido buena con sus elecciones, pero esa es la vida que ha obtenido de las elecciones que ha hecho, por lo que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene”, dijo Siobhán Finneran en entrevista con EL UNIVERSAL.

Para la actriz de 56 años lo más importante de esta serie brinda al espectador la oportunidad de identificarse con personas totalmente diferentes unidas por un problema común. La familia que forman tras la revelación se vuelve disfuncional pero al mismo tiempo divertida y aleccionadora.

En su caso presenta a una mujer que tras la muerte de su pareja está triste y la situación la daña más, pero en la segunda temporada, que ya está disponible a través de Acorn TV muestra a una Marilyn mucho más decidida y desinhibida sexualmente.



Siobhán Finneran como Marilyn en “The other one”. Foto: Kaleidoscopio, archivo

“No soy tan extravagante como Marilyn, probablemente no soy tan libre como Marilyn, pero espero que tenga la misma calidez y amabilidad y aunque no estoy de acuerdo con su comportamiento, tampoco condeno a todos los viejos ni los juzgo realmente porque las personas, las personas adultas, eligen el camino que quieren seguir en la vida”.

Para la segunda parte de la serie, que se grabó en medio de la pandemia, nuevos personajes se incluirán, pues saldrán a la luz otros medios hermanos de Cathy y Cat.

“Es genial que el programa mostró a dos familias separadas pero con una conexión. Buscamos ver cómo cuatro personas están lidiando con el mismo problema, de manera que, con suerte, la audiencia pueda identificarse con algunos de los datos dentro de cada personaje”, señaló.