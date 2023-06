¿Silvia Pinal, presidenta de México?; la primera actriz confiesa que tuvo aspiraciones presidenciales

Silvia Pinal no sólo destacó como actriz en el cine mexicano, también se desarrolló en otras áreas, como la de la política. La protagonista de "María Isabel" fue la primera actriz en verse envuelta en este mundo, tras su matrimonio con Tulio Hernández, quien llegó a convertirse en gobernador del estado de Tlaxcala. Desde entonces, convirtió a la política en una parte más de su vida.

La también conductora estuvo como afiliada al PRI y ocupó varios cargos populares como diputada federal, senadora e integrante de la Asamblea de (el entonces) Distrito Federal. Pero en el año 2000 y tras una disputa legal en la que se vio involucrada, Pinal decidió dejar esta faceta para siempre y concentrarse en el espectáculo.

Pero que Silvia estuviera lejos de la política, no significa que la política estuviera fuera de ella; ya que en una reciente entrevista reveló que llegó a tener grandes aspiraciones, como ocupar la silla presidencial.

Silvia Pinal se quedó con ganas de sentarse en la silla presidencial Foto: EL UNIVERSAL / Armando Pereda Maldonado

Lee también Alan Estrada explica las posibles causas de la desaparición del submarino Titán

Aunque nunca compitió formalmente, Pinal aseguró que entre sus deseos sí estuvo el ser la primer presidenta de la nación: "Sí, ¿cómo no?" dijo a "Venga la alegría" al ser cuestionada sobre si alguna vez pensó en ser la primera presidenta de la nación. "La política todos sabemos lo que es, pero cuando lo vives es mucho más importante. No sabes de dónde sales, a dónde van, a dónde quieren llegar, por qué sí o por qué no. O sea, la política es una cosa muy linda”, agregó.

Pero este plan de vida se quedó únicamente en deseos, pues a pesar de su amor por la política, doña Silvia tenía muchos más sentimientos a la actuación, profesión a la que se sigue dedicando: “Me ganó la carrera de actriz, es de lo que vivo, es lo que sustituye muchas cosas”.









La también productora acaba de recibir las Alas de Cuauhtémoc, un reconocimiento a su paso por la política mexicana y que le fue entregado en una sencilla ceremonia en su casa. Sin embargo aún le queda un deseo por cumplir, y es que anhela poder recibir la medalla Belisario Domínguez, condecoración civil que otorga el Senado de la República a personas mexicanas que han realizado acciones destacadas en beneficio de la nación o de la humanidad.

Lee también Ángela Aguilar vuelve a causar polémica al asegurar que era "muy americana para los mexicanos"