Shatner desvela misterios en tv

A sus 88 años, el actor William Shatner ha explorado los misterios del universo en decenas de ocasiones. A bordo de la nave espacial USS Enterprise (NCC-1701), como el famoso capitán James Tiberius Kirk de Star Trek, ha visitado lugares increíbles y librado una que otra batalla espacial.

Pero esa curiosidad la vive también el hombre de carne y hueso con lo que le rodea.

“Camino constantemente asombrado por el mundo en que vivimos y el mundo que está al borde de nuestra percepción. Estoy maravillado de las cosas que no sé y desearía poder saber”, dice el actor en entrevista.

Shatner recuerda cómo desde temprana edad se sintió fascinado por temas como el espacio exterior y los secretos que esconde. Coincidencia o destino, es el lugar en el que para muchos de sus seguidores quedó inmortalizado gracias a la serie de los años 60 creada por Gene Roddenberry.

“Para mí el momento dramático fue cuando tenía 12 o 15 años, inclinándome hacia atrás y viendo al cielo y las estrellas por primera vez en toda su complejidad porque no había luz alrededor, no había luz escondiendo las estrellas y los planetas”, relata.

“Viendo el cielo en toda su gloria, ese misterio del espacio se quedó conmigo, pero ahora no es sólo el misterio del espacio son los misterios que observamos y decimos ‘no sé cómo eso fue posible’”.

Esa curiosidad ya propia del canadiense la lleva con él como parte del programa de History, The unXplained. Shatner es el conductor del show que llegará a las pantallas de México en abril de 2020.

Ahora, el histrión se embarca a explorar casos de la vida real en los que la ciencia pero también lo fantástico están presentes.

“Vivimos en un misterio, no sabemos por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, por qué el universo se está expandiendo, por qué un hombre que estaba en coma despierta y es capaz de tocar un concierto de piano sin haber tomado clases antes. Estos misterios son inexplicables y nuestro show es sobre estos maravillosos misterios que no parecen tener una respuesta”, señala.

A la par de Shatner, quien también es productor ejecutivo, en el programa se mostrarán las opiniones de historiadores, científicos y testigos en casos como el del llamado “bosque de los suicidios”# de Japón, la Ciudad blanca de Honduras, la Torre del diablo de Wyoming y el Castillo de coral de Florida, entre otros.

“Hemos hecho ocho capítulos y cada uno tiene historias que son totalmente misteriosas y mágicas; por ejemplo hay un bosque en Japón al que la gente va a contemplar la muerte y muchos cometen suicidio ahí”, dice.

El show de no ficción tiene una duración de una hora y entre su equipo están los productores de shows como Ancient aliens y The curse of oak island.

“El mundo físico y el mundo metafísico está lleno de misterio que estamos honrados de dramatizar”, comenta el ganador del Emmy, quien invita al público a acercarse al show.

“La ciencia está constantemente en busca de respuestas y en ese descubrimiento de las respuestas cambia la percepción que tenía previamente, así que las cosas están en un constante cambio, lo único constante en nuestras vidas es el cambio así que esta ciencia cambiante revela misterios que no conocíamos”, indica.

Más allá del actor

Con más de 60 años de carrera, Shatner se ha alzado con premios como el Globo de oro por la serie Boston legal y, confiesa, en su profesión se siente como pez en el agua.

”Ser actor y estar frente a la cámara es algo natural para mí como caminar”, dice.

Sin embargo, el histrión también ha explorado su faceta musical (tiene seis discos grabados), la cual no deja de lado.

“Ahora mismo estoy trabajando en un álbum de blues; ya terminamos seis canciones; estamos buscando grabar 12”, adelanta.