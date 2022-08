Seis series que están próximas a estrenarse

Las series de streaming cada vez tienen mejor producción y efectos especiales, por lo que se han quedado en la preferencia de algunos usuarios, te presentamos algunas producciones que se estrenarán antes de que acabe el año.

"I Am Groot"

La serie del carismático Baby Groot llega este mes a Disney+. El miembro de “Los Guardianes de la Galaxia” tendrá sus propios cortos y vivirá diversas aventuras, con una animación fotorrealista y con una apariencia más parecida a la de las películas que a la imagen del comic.

"I am Groot" se estrena este 10 de agosto: se presume que sus hazañas estarán ligadas directamente al universo cinematográfico de Marvel

"She-Hulk"

Otra serie del universo cinematográfico de Marvel es "She-Hulk", que nos cuenta la vida de Jennifer Walters y las complicaciones con las que lidia al ser una abogada de 30 años, pero con una piel verde y con una estatura y fuerza sobrenaturales.

La serie contará con 9 episodios. Será una producción exclusiva de la plataforma de streaming de Disney y estará ligada directamente con las historias de Marvel.

"The Guardians of the Galaxy"

Se trata de un especial televisivo del grupo de héroes conocidos como "Los Guardianes de la Galaxia", estará dirigido por James Gunn y será un estreno exclusivo para la plataforma de streaming Disney+ y se piensa que será la conclusión de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel.

Dentro del reparto se mantienen los actores que dieron vida a los personajes en la gran pantalla: Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Disel, Bradley Cooper, Karen Gillian y Pom Klementieff.



"Cobra Kai, 5 temporada"

La tan aclamada serie de "Cobra Kai" vuelve con una nueva temporada, pues fanáticos alrededor del mundo la esperan con ansias.

Después de los sucesos de la cuarta temporada ambos dojos tuvieron que cerrar quedándose así a merced del único dojo campeón Cobra Kai, también se verá la historia de Jhonny en México buscando de Miguel para que no le pase nada en el encuentro con su padre y a Daniel larusso uniéndose con Chozen para seguir aplicando las enseñanzas del Señor Miyagi a sus alumnos.

"Cobra Kai" llega a Netflix el 9 de septiembre.

"El Show de Cuphead, 2 temporada"

Estas dos tazas regresan a Netflix a hacer de las suyas: las animadas y revoltosas tazas estrenan su segunda temporada junto con todos los entrañables amigos que los acompañan.

Manteniendo su humor y su toque de animación exagerada tendrán más aventuras y amigos en el camino, aún se desconoce de cuantos capítulos constara la serie, pero la fecha de estreno ya está clara y es el 19 de agosto.



"Rick and Morty, 6 temporada"

Para todos los amantes de "Rick and Morty", ya se tiene una fecha de lanzamiento para su nueva temporada, pues los icónicos personajes que viajan entre realidades llegaran a la nuestra el 5 de septiembre.

Esta peculiar serie nos cuenta la vida y las aventuras de Rick Sánchez, el abuelo de Morty: los personajes regresan con una temporada de10 capítulos y será trasmitida por “HBO MAX.