Se presenta Dj Alok en la primera edición del Surf Music Fest, en Acapulco

[email protected]

El Dj brasileño Alok llegó por primera vez este sábado a la costa de Acapulco para ofrecer un concierto en el que hubo espacio para todo tipo de géneros musicales.

En el marco de la primera edición del Surf Music Fest que se realizó este fin de semana en Princess Mundo Imperial el intérprete de música electrónica mezcló canciones desde "El sonidito", "Gasolina" y "Mi gente" hasta otras como "The wall" de Pink Floyd y "We will rock you" de Queen.

"Estoy muy emocionado de estar aquí, será mi primera vez en Acapulco. Honestamente preparé algo realmente especial para hoy porque sé que en cada lugar en el que tocó hay un mercado muy específico", dijo en conferencia de prensa previo a su presentación.

El músico subió al escenario pasada la media noche para hacer bailar al público de Acapulco a quienes no les importó la lluvia que comenzó a caer a mitad de su presentación.

En la charla Alok refrendó el papel de la música en su día a día.

"Todo lo que hago en mi vida funciona paralelamente con mi música. A veces la música no tiene que tener un mensaje pero tiene que hacer a la gente feliz y esa es una de las cosas más importantes para mí", dijo.

Además recordó a personalidades mexicanas con quienes ha trabajado como el caso de Mario Bautista con el que en 2018 grabó el sencillo "Toda la noche"

"Él es un chico muy lindo, fue una atmósfera muy genial y fue un gran placer ser parte de eso con él; mucho más que la música para mí lo más importante fue conectar con él y hacernos amigos".

El brasileño compartió escenario con artistas como el mexicano Celso Piña y el dúo holandés The Him.

maf