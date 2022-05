Sátira contra élites gana la Palma de Oro

Cannes.— Alfonso Cuarón salió al escenario de la noche más importante del Festival de Cannes para presentar la Palma de Oro: “Cannes es un lugar especial, vivimos en un mundo apocalíptico, todo va cada vez más rápido, la multiplicación de las pantallas y el cine nos ofrece sus aceleraciones y su infinita atención a los detalles.

“Un mundo de internet nos empuja a observar cosas concretas. Por ello, Cannes es tan particular. Cannes celebra al cine y las películas de la mejor forma y de la más universal”, dijo antes de entregarle el trofeo a Ruben Östlund.

El sueco fue el ganador de la noche con Triangle of sadness, la divertida y potente sátira con la que se ríe del capitalismo y sus excesos ridiculizando a personajes privilegiados y poniéndolos en situaciones extremas, jugando con las jerarquías.

“Hicimos esta cinta con provocación para que quien la vea reflexione. Para que interactúe con el público. Estamos muy felices de que el jurado haya reconocido nuestra película”, dijo al recibir el reconocimiento, que ya obtuvo en 2017 por The square, siendo Pedro Almodóvar el presidente del Jurado.

Más tarde, en la rueda de prensa contó: “Me inspiré en directores como Buñuel, que logró hacer filmes divertidos pero que a la vez lidiaba con temas muy importantes. Quería hacer una película con la que las audiencias puedan engancharse y pasársela bien y al mismo tiempo vean temas que son cruciales, como cuando tienes una buena conversación con tus amigos y te ríes a la vez que estás hablando de cosas esenciales, esa era la idea”, explicó.

Su próximo trabajo, adelantó, seguirá la misma línea: “Ocurre en un avión, en un vuelo de 10 horas en el que los pasajeros de pronto se dan cuenta de que el sistema de entretenimiento no funciona y lo horrible que es eso”, contó el cineasta, lo que provocó risas.

Un encuentro que cuestiona

A detalle, la historia trata sobre un barco de lujo lleno de millonarios quienes, al naufragar, se ven en el dilema de saber que la única persona que sabe pescar se dedica a hacer el aseo.

Vincent Lindon, presidente del Jurado de Cannes, dijo que la decisión de premiar este trabajo fue democrática, en la que hubo consenso con el resto de los jueces: Asghar Farhadi, Jeff Nichols, la actriz y directora británica Rebecca Hall, la modelo y actriz danesa Deepika Padukone, la actriz sueca Noomi Rapace, la actriz y directora italiana Jasmine Trinca, el director francés Ladj Ly y el realizador noruego Joachim Trier.

En su paso por la alfombra roja, Cuarón destacó la capacidad de este encuentro fílmico para adaptarse a los tiempos, premiando trabajos que, como sucedió con Triangue of sadness, no teman en innovar en la manera de hablarle a audencias:

“El Festival de Cannes es por mucho la gran convocatoria del cine, un lugar que protege la llama del filme, allá donde irá el cine en el futuro. En Cannes siempre hay una evolución, ya la constatamos en los 60 y hay un rejuvenecimiento continuo. Cannes evoluciona a la par que el cine”, dijo.

Chavezmontes se consolida

Julio Chavezmontes, en conexión telefónica desde Madrid, habló de lo que significa este reconocimiento: “La emoción es indescriptible, no hay mejor medicina que la Palma de Oro”, contó el productor a EL UNIVERSAL, haciendo referencia al momento de salud que pasa, al contraer Covid-19.

El mexicano de 39 años, se ha erigido como el productor de visión exquisita que sabe apoyar proyectos que triunfan. El año pasado estuvo presente en el festival galo con Annete, de Leos Carax, que se llevó el Premio a Mejor dirección; Memoria, que obtuvo el Premio del Jurado y La isla de Bergman, de la realizadora Mia Hansen-Løve, que cosechó grandes críticas.

Este año, su carrera se corona con la Palma de Oro.

Acerca de qué es lo que le atrae de un filme para decidir involucrarse en él comentó:

“Es intuición y el gran equipo que tengo porque no son sólo mis decisiones, pero siempre hemos apostado por películas que arriesgan. Nuestro lema ha sido buscar películas que provocan y nos saquen de nuestra zona de confort, que prueban cosas que no se han intentado antes y que, en especial, no le tienen miedo a fracasar”.

Triangle of sadness es una cinta que sigue con la línea de Parasite al lograr una pieza capaz de emocionar a la crítica y entregar un filme de factura impecable sin perder de vista al público, algo que es prioritario para el mexicano.

“Todas las películas que hacemos están pensadas para las salas y audiencias. Celebro que haya múltiples maneras para que la gente se acerque a los filmes, creo que una gran parte del disfrute al ir a una sala de cine es poder reírte con otras personas, sentirte incómodo en compañía”, dijo.

El productor consideró que aún es pronto para saber si en un futuro su filme podrá estar en alguna plataforma: “Es muy importante que las películas encuentren distintas formas para ser disfrutadas”.

Chavezmontes contó que no sabe si Alfonso Cuarón ha visto la película, “pero la verdad es que el que haya sido él quién entregó la Palma de Oro lo hace todo aún más especial”, finalizó el fundador de PIANO.

GALARDÓN



La Palma de Oro de este año simboliza al amor, sobre una base de cuarzo rosa.

Ruben Östlund

Cineasta

“Hicimos esta cinta con provocación para que quien la vea reflexione, para que interactúe con el público”

100 DIAMANTES conforman la Palma de Oro, 75 en un folíolo y 25 en el otro, como símbolo de alianza de amor.

25 AÑOS desde su asociación con la casa Chopard celebra la Palma de Oro, de 18 quilates.

ALFOMBRA COLORIDA



Andie MacDowell apareció elegante con un vestido verde bandera.



Un vestido rojo con barbas asimétrico fue la elección de Rossy de Palma.



Soraya Azzabi lució pierna y transparencias en un atuendo negro.



Javier Bardem, todo de blanco, nunca dejó de sonreír a los asistentes.

PALMARÉS 2022

Gran premio del jurado: Close y Stars at noon.

Premio del jurado: Eo, de Skolimowski, y Las ocho montañas, de Vandermeersch.

Dirección: Park Chan-Wook por Decision to leave.

Guión: Tarik Saleh por Boy from heaven.

Mejor actriz: Zar Amir Ebrahimi, por Holy spider.

Mejor actor: Song Kang-ho, por Broker.