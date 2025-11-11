Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Aun cuando es conocido por series como Club de Cuervos y La Máquina, Raúl Briones, quien ganó el Ariel 2025 como Mejor actor, apuesta por el cine independiente, un espacio en el que puede unir su pensamiento con su oficio.

Recientemente regresó a la cartelera con Un mundo mejor, película dirigida por Janet Juárez.

En la cinta interpreta a Víctor, un hombre de Monterrey que, tras sobrevivir a un secuestro, desarrolla agorafobia: el miedo paralizante a salir de casa.

Es una historia sobre el encierro, el miedo y la posibilidad de sanar, temas que el actor conecta con la violencia estructural que aqueja a México y al mundo.

“El arte es político porque es tu opinión. Un arte sin compromiso es vacío. Y el cine independiente todavía puede jugar, explorar, darle voz a quienes no la tienen, aunque eso signifique cerrar puertas”.

Para su directora, Janet Juárez, la película no busca retratar la violencia desde el espectáculo, sino desde la emoción humana.

“Yo no quería mostrar cómo se ve la violencia, sino cómo se siente. A veces no son las balas ni las noticias, sino el miedo silencioso, el aislamiento, lo que va quebrando a las personas. Un mundo mejor habla justamente de eso: de las heridas que no se ven”, explica.

Aunque las palabras de Briones incomoden a algunos sectores, él insiste en que el silencio también es una forma de complicidad.

“Si me cierra la puerta un sionista, mejor. No quiero estar cerca de quien cree que matar niños está bien. No hay nada que justifique el asesinato de un bebé, de ninguna nacionalidad. Si crees que eso es aceptable, te has deshumanizado. En mi mundo no entran asesinos ni psicópatas”, comenta.

La historia de Víctor y su vecino, personajes marcados por la violencia, es una reflexión sobre la empatía y la posibilidad de sanar.

Más allá del discurso, Briones busca acción. Da clases de actuación en comunidades fuera de la capital, convencido de que descentralizar el arte y la conversación política es urgente.

“Aunque tenga cuatro arieles, igual me voy a Iztapalapa o Tlaxcala a dar clases. Hay que defender las voces propias”.

El pasado 20 de septiembre, Raúl Briones ganó su cuarto Premio Ariel, el máximo galardón del cine mexicano.

Pero mientras otros actores aprovecharon el momento para agradecer a sus productores o hablar de su carrera, el actor eligió otro camino.

Desde el escenario, lanzó una crítica a las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump y al “estado genocida de Israel”, en defensa de los migrantes y del pueblo palestino.

Para Briones, el arte no puede disociarse de la realidad.

Originario de Tlaxcala, Raúl Briones ha construido una carrera paralela entre el activismo y la actuación, siempre bajo una misma consigna: la coherencia entre lo que dice y lo que hace.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey “sólo quiere ser famoso”. Foto: Agencias / (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey: “sólo quiere ser famoso”

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”. Foto: AFP

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber. Foto: AP/Matt Sayles, archivo

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber

Kim Kardashian: EFE

Kim Kardashian luce su figura en un espectacular traje de baño blanco en la playa

[Publicidad]