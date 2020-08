La gente se está muriendo de COVID-19 en Puerto Rico. Lo estoy viendo con mis ojos. EL PUEBLO CUIDA AL PUEBLO, no sean irresponsables como el gobierno y tomen sus medidas. Los casos están subiendo, la gente se está MURIENDO. Usen mascarillas y respeten el distanciamiento social... La gente viajando. No sean irresponsables y hagan cuarentena puñeta. Si tienes un pana que llegó de un viaje dile que se quede en la cabrona casa por 14 dïas, no es tan dificil. Están trayendo el virus a Puerto Rico sabiendo los riesgos. ¡Si viajaste quédate en tu casa! Sean responsables. Yo soy del pueblo y necesitamos un cambio YA pero si sales a la calle se responsable por favor. Usa mascarilla, respeta la distancia, lávate las manos y NO te juntes con gente que ha viajado. Si los aeropuertos están abiertos, necesitamos cuaretena obligatoria del mismo pueblo. ¡Obliguen a sus amigos, familiares, a quien sea que viajo a quedarse en sus casas por favor!

