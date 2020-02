Cada vez es más fuerte el comentario de que Atala Sarmiento, quien actualmente vive en España, regrese no sólo a México sino también a Televisión Azteca, de donde se fue hace casi tres años. ¿Para qué?, al parecer para ser la conductora de programa "La voz".

Nos cuentan en los pasillos de la televisora del Ajusco que Alberto Ciurana es quien la quiere de regreso, pero será la labor del directivo convencer a Benjamín Salinas Sada de que esto ocurra. Habrá que ver qué dice Pati Chapoy.

Silvia Pinal niega cirugía reciente

Aunque esta semana se dijo que Silvia Pinal se había sometido a una cirugía estética en la cara, la actriz lo niega y recuerda que la última cirugía que se realizó fue porque se lo pedían en un proyecto que hizo y en el que el director pedía un rostro muy específico. Con esto es un hecho que Pinal se toma muy en serio aquellos de “actriz del método”, pues decidió hacerse una cirugía en lugar de recurrir al maquillaje.

Anel manda mensaje a “hijo” de José José

Anel Noreña, exesposa de José José, dice que está cansada de que el cantante colombiano Manuel José afirme que es hijo del Príncipe de la canción, y asegura que hay un video que su ex dejó en vida diciendo que no es su papá y que pronto circulará por todas las redes sociales, además le manda un mensaje. “No, Brian, no es tu papá y dejó un video específicamente diciéndolo, mi amor, ya se te dijo que si no estás a gusto con el ADN, vayas y demandes al laboratorio, tampoco has ido… Insistes, pero es una realidad y la tienes que aceptar, mi’jo, porque si no es irte contra la palabra de José José y cuidado”.