Está considerada como una de las películas más terroríficas del año, y con justa razón. "Weapons" (La hora de la desaparición) tiene todo para mantener al espectador al filo del asiento: un escenario remoto, un misterioso suceso y, como las víctimas, un grupo de niños.

Todo ocurre Maybrooky, un poblado al norte de Nueva York, donde la misma noche y exactamente a la misma hora, 17 niños desaparecen sin dejar ninguna huella.

Para hacer el caso aún más perturbador, resulta que los chicos tienen dos cosas en común: todos abandonaron sus casas por voluntad propia y, además, son alumnos de la clase impartida por la señorita Justine Gandy.

La ausencia de los pequeños conmociona al pueblo entero, y pronto los padres, desesperados, exigen respuestas a las autoridades.

Ante la presión, los investigadores ponen a la maestra como la principal sospechosa, pero será justo ella quien poco a poco descubra que el crimen es en realidad el inicio de una serie de escalofriantes eventos.

Escrito, producido y dirigido por Zach Cregger, el filme mezcla a la perfección el misterio con el terror y ha sido muy bien recibido por los espectadores.

Cuenta con las actuaciones de Julia Garner como la maestra Gandy, Josh Brolin como el padre investigador y el oficial es Alden Ehrenreich.

Dónde ver: disponible en las salas de cine

