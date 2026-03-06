La protagonista de esta historia podría pasar por una mujer común. Lejos de sus años dorados, vive entre la rutina y su trabajo como maestra de literatura en una universidad de artes, pero su ideología liberal y el deseo terminarán por sacudir su vida.

Esta es la trama de "Vladimir", la nueva serie de Netflix en la que participan Rachel Weisz y Leo Woodall.

La vida de esta profesora da un giro cuando su esposo, quien trabaja en la misma universidad, es investigado por haber mantenido relaciones inapropiadas con algunas alumnas. El escándalo pronto se instala en los pasillos del campus y termina colocándola en una posición incómoda frente a colegas y estudiantes.

Mientras intenta lidiar con los rumores, las frustaciones de ser una mujer madura y el declive de su carrera; la llegada de Vladimir, un colega más joven, introduce una nueva tensión en su vida. Su presencia no solo altera la dinámica laboral, también despierta en ella sentimientos que creía haber dejado atrás.

A partir de ese momento, la serie explora distintas capas del personaje: el paso del tiempo, el desgaste de la vida en pareja y el deseo, en una etapa de vida en el que, socialmente, ya no está permitido.

En medio de ese contexto, la protagonista comienza a permitirse pensamientos y fantasías que antes habría considerado impropios, cuestionando no solo su matrimonio, también la forma en que se ha construido su identidad como mujer, profesora y figura dentro de la universidad.

Lo interesante de esta historia es que esta mujer no tiene nombre, la identida es lo de menos, dejando entrever que podría ser cualquiera.