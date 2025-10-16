Más Información

Diane Keaton dejó una marca imborrable en el cine mucho antes de su fallecimiento. Sus trabajos ya ocupaban un lugar privilegiado entre los cinéfilos, y su capacidad para explorar distintos personajes la consolidó como una de las intérpretes más versátiles de su generación.

Con su reciente partida, es oportuno recordar uno de sus mejores papeles: “Annie Hall”, película que le valió el Oscar a Mejor Actriz en 1978.

La historia sigue a Annie, una mujer neoyorquina independiente e insegura, recordada por Alvy Singer, un hombre neurótico por naturaleza, quien intenta entender por qué su relación con la chica terminó un año atrás.

Alvy trabaja como humorista en pequeños shows, mientras que Annie enfrenta la vida con sus propios desafíos y visitas a terapia.

“Annie Hall” es, en muchos sentidos, una joya del cine. En apenas 93 minutos, resignifica la comedia romántica, mostrando una relación con todos sus matices: desde la euforia inicial, cuando la pareja se conoce en una cancha de tenis, hasta la ausencia y la decisión de separarse.

Otro valor agregado del sexto filme dirigido por Woody Allen es su homenaje a Nueva York. La ciudad se convierte en un personaje más, con avenidas y lugares emblemáticos que sirven de fondo a momentos clave de la historia.

Si bien “Annie Hall” renovó la comedia romántica al diluir los finales felices, también catapultó la carrera de Diane Keaton a lo más alto, otorgándole no solo el premio de La Academia, también otros reconocimientos asu talento.

Por todo esto, y a manera de homenaje a la trayectoria de Keaton, siempre es un buen momento para volver a disfrutar “Annie Hall”.

Dónde ver: Claro Video, Prime Video

