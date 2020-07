Proponen más gente en las salas

“Con 30% de las salas no nos alcanza, de verdad, ni para cubrir ese mismo porcentaje de sueldos”, afirma el productor de teatro Gerardo Quiroz, quien junto al presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, y el productor Guillermo Wiechers, presentó un protocolo de seguridad para el regreso del teatro ante la pandemia por el Covid-19.

El modelo que proponen podría dar la posibilidad de que los teatros ocupen hasta 75% de su capacidad por medio de un sistema de reservación de cápsulas.

“Quien reserva tres boletos, tiene una cápsula de tres butacas, quien reserva seis, tiene una cápsula de seis butacas; se bloquean automáticamente al hacer la reservación en línea ciertas butacas aledañas a cada cápsula, de una a dos en cada extremo y las posteriores a esa fila, si alguien tiene cinco asientos en la primera fila, se bloquean esos mismos asientos en la segunda fila”, detalló Guillermo Wiechers.

La cantante Noelia apoyará a través de su empresa Protecom, que será la encargada de producir e instalar divisiones acrílicas en las butacas y en las áreas comunes como cafetería, camerinos y zonas administrativas, así como cápsulas sanitizantes por aspersión.

En el teatro Centenario Coyoacán ya fueron colocadas algunas de estas medidas, sin embargo hay ciertas consideraciones que Mayer y los productores involucrados no han tomado en cuenta, pues la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de túneles u otras estructuras físicas con rociado de productos para la desinfección, pues la acción de pulverizar podría dispersar el virus; ante esta cuestión Mayer dijo no estar enterado y quiere intentarlo.

“No entiendo cómo puede propagar el virus un arco sanitizador, Protecom tiene una cabina maravillosa donde pueden caber dos o tres personas o se puede hacer más grande y si salud dice que no, pues igual no está por demás que la pongamos, no pasa nada, yo creo que todo lo que se pueda hacer vale la pena”, dijo.

Gerardo Quiroz se mostró dispuesto a prescindir de este implemento de ser necesario.

“Nosotros dependemos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y a nivel federal y a lo mejor sería nada más el tapete, el protocolo que ellos nos indiquen”, afirmó.

La propuesta será presentada a la Secretaría de Gobernación y la intención, según Teatromex, es reactivar la industria que emplea a más de 10 mil personas en el país.