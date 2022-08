Previo a los MTV videomusic Awards, todo lo que tienes que saber de ellos

Este año 2022 se celebran los famosos MTV AWARDS donde esta vez los presentadores estarán a cargo de Bad Bunny, Eminem y Blackpink, además habrá invitados especiales.

Está premiación es importante porque se muestran los nuevos proyectos de muchos de los artistas invitados y nominados.

Teniendo como nominados a: MANIAC "Stray Kids", LALISA "Lisa", Hot "Seventeen", LOCO "Itzy".

La ceremonia y presentaciones se podrán ver en el canal MTV y también desde la plataforma de streaming de Paramount+.

El inicio de las transmisiones será a las 7:00 pm en punto en México, contará con presentaciones en vivo, Lizzo es una de las confirmadas, Panic! at the Disco, Kane Brown.

Las categorías a nominaciones son las siguientes, las cuales tienen artistas internacionales que quieren ser premiados por su talento.

Cómo mejor video del año se cuenta con los nominados :

Doja Cat, “Woman”

Drake ft. Future, Young Thug, “Way 2 Sexy”

Ed Sheeran, “Shivers”

Harry Styles, “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow, “Industry Baby”

Olivia Rodrigo, “Brutal”

Taylor Swift: “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version)



Teniendo como artistas del año una variedad de géneros y de cantantes distintos:

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Canción del año

Adele: “Easy on Me”

Billie Eilish: “Happier Than Ever”

Doja Cat: “Woman”

Elton John, Dua Lipa: “Cold Heart (PNAU Remix)”

Lizzo: “About Damn Time”

The Kid Laroi, Justin Bieber: “Stay”

Grupo del año

Blackpink

BTS

City Girls

Foo Fighters

Imagine Dragons

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic

Canción del verano

Bad Bunny & Chencho Corleone: “Me Porto Bonito”

Beyoncé: “Break My Soul”

Charlie Puth: “Left And Right (feat. Jung Kook of BTS)”

Doja Cat: “Vegas (From the Original Motion Picture Soundtrack Elvis)”

Future ft. Drake, Tems: “Wait For U”

Harry Styles: “Late Night Talking”

Jack Harlow: “First Class”

Kane Brown: “Grand”

Latto x Mariah Carey: “Big Energy (Remix) ft. DJ Khaled”



Álbum del año

Adele: 30

Bad Bunny: Un Verano Sin Ti

Billie Eilish: Happier Than Ever

Drake: Certified Lover Boy

Harry Styles: Harry’s House

Mejor canción latina

Anitta: “Envolver”

Bad Bunny: “Tití Me Preguntó”

Becky G, Karol G: “Mamiii”

Daddy Yankee: “Remix”

Farruko: “Pepas”

J Balvin, Skrillex: “In Da Getto”

Mejor canción R&B

Alicia Keys: “City of Gods (Part II)”

Chlöe: “Have Mercy”

H.E.R.: “For Anyone”

Normani ft. Cardi B: “Wild Side”

Summer Walker, SZA, Cardi B: “No Love” (Extended Version)

The Weeknd: “Out Of Time”

Mejor canción k-pop

BTS: “Yet to Come (The Most Beautiful Moment)”

Itzy: “Loco”

Lisa: “Lalisa”

Seventeen: “Hot”

Stray Kids: “Maniac”

Twice: “The Feels”

Solo queda ver la transmisión y ver quiénes son los ganadores de todas y cada una de la categorías distintas del evento, pues todos son estrellas de talla internacional y será una competencia difícil.