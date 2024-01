Pete Doherty muestra en documental su nueva vida

París.— Pete Doherty, el ‘enfant terrible’ del rock de los 2000, ya no protagoniza tabloides, no duerme en la cárcel y no consume heroína. A sus 44 años, el cantante de The Libertines prefiere “Peter” y se le empañan los ojos al contar que a los adictos como él, la gente que los quiere deja de reconocerlos.

“Ellos ven a otra persona y es lo más duro que tuve que oír, a alguien decirme: ‘no eres la persona que creía, pensaba que te conocía’. Tu madre te dice: ‘¿qué pasó con mi hijo?’ Es lo más duro de oír, al menos para mí”, dice en una entrevista con EFE en París para promocionar su documental Peter Doherty: Stranger in my own skin (Extraño en mi propia piel).

Esos son los fantasmas que aparecen en su mente cuando explica el título de este documental biográfico, estrenado en 2023. Es también una canción de Babyshambles, la banda en la que se volcó cuando fue expulsado de The Libertines en 2004 por sus problemas con las drogas y tras haber ido incluso a la cárcel por robar en casa de su compañero de grupo, Carl Barât.

“Tenía siempre que hacer nuevos amigos, normalmente otros adictos —rememora—, para que no hubiera posibilidad de que me juzgaran, de que me dijeran que ya no era la misma persona.

“Creo que no estoy realmente listo todavía para hablar de estas cosas, quizás en 10 años”, agrega.

El título del documental es más bien apuesta de la directora, la música francesa Katia De Vidas, que es también su actual pareja. El cantante nacido en Hexham, en realidad, bromeaba con que la película se llamara Not fucked forever (No jodido para siempre).

Y es que esa es la historia que la película cuenta: la de un adicto que pese a una juventud frenética de escándalos, excesos y rock and roll, logró escapar de la maldición que se llevó demasiado pronto a tantos otros ídolos de la música.

De Vidas no esconde, por ejemplo, los planos del músico inyectándose heroína o casi incendiando una habitación rociada con líquido de mechero, pero asegura que dejaba la cámara cuando las cosas se ponían muy mal.