Paramount lanzó ayer una oferta pública de compra para adquirir Warner Bros Discovery (WBD), el gigante de Hollywood que también posee CNN, desafiando así el controvertido acuerdo de Netflix.

Esta propuesta desencadena una guerra de ofertas entre Paramount —cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo de Larry Ellison, aliado del presidente estadounidense Donald Trump— y el gigante del streaming Netflix.

El gigante del streaming anunció la semana pasada que había cerrado un acuerdo para comprar el estudio Warner Bros, lo que provocó inquietudes antimonopolio y preocupación en la élite de Hollywood por el futuro de su industria.

El padre de David Ellison, Larry, una de las personas más ricas del mundo, ha aportado el dinero para financiar la propuesta de Paramount, con la participación de empresas soberanas de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi.

Otro inversor es Affinity Partners, la firma de capital privado fundada por el yerno de Trump, Jared Kushner, quien recientemente representó al mandatario en misiones diplomáticas sobre las guerras en Gaza y Ucrania.

Trump se pronunció sobre el tema el domingo. Dijo que el acuerdo con Netflix “podría ser un problema” porque que se quedaría con una enorme cuota de mercado en la industria del cine y la televisión.

Y anunció que participaría en la decisión del gobierno de aprobar el acuerdo por motivos de competencia leal, en lugar de dejar la cuestión únicamente en manos del Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio (FTC).

“Realmente estamos aquí para terminar lo que empezamos”, declaró David Ellison a la CNBC cuando su compañía presentó su sexta puja por WBD desde septiembre, al comenzar la guerra de ofertas.

La última propuesta de Paramount incluye la compra de canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery, que se sumarían a su grupo de activos televisivos como CBS, MTV y Comedy Central.

La oferta valora al gigante del entretenimiento en 108 mil 400 millones de dólares y representa una prima de 139% sobre el precio de las acciones de WBD en septiembre, de 12,54 dólares.

En un comunicado, Paramount calificó la oferta de Netflix de “inferior e incierta”.

La compañía de streaming valora los estudios Warner Bros en casi 83 mil millones de dólares.

“Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior, totalmente en efectivo”, declaró Ellison.

Netflix declinó una solicitud de comentarios de AFP.

