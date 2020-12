Durante el día del 24 de diciembre de 1914, una cruda y violenta lucha entre soldados ingleses y alemanes tuvo como resultado varias muertes, atrincherados deseaban que la Gran Guerra terminara pronto, deseaban pasar la Navidad en paz y el poder de una canción les concedió su deseo.

En la noche buena, los alemanes cansados entonaron “Stille nacht, Heilige nacht” y en la trinchera enemiga los ingleses les respondieron cantando la misma canción en inglés “Silent Night”, lo que lo llevó a hacer la famosa “Tregua de Navidad”, todos los soldados salieron "a la tierra de nadie" y celebraron la Navidad juntos, jugaron fútbol y como hermanos se abrazaron, sabiendo que al otro día esa paz se vería interrumpida nuevamente por los disparos de sus armas.

Así como ese milagro navideño, la canción austriaca compuesta en 1816 por el maestro de escuela y organista Franz Xaver Gruber y por el sacerdote Joseph Mohr, ha acompañado a la humanidad por más de 200 años y la ha consolado en los tiempos más difíciles.

“Es una música muy silenciosa y muy ceremoniosa, para nosotros en Alemania o en el área de habla alemana que implica Austria, la Navidad es muy distinta a como se celebra en México, no es una fiesta, sino es algo ceremonioso, es un ambiente de una alegría de introspección, porque nació el niño Jesús que trajo la salvación”, comenta a EL UNIVERSAL Claudia Brinkop profesora de alemán e investigadora en el Goethe Institut Mexiko.



Partitura de "Noche de paz".

El tema mejor conocido como “Noche de paz”, ha sido traducido, de acuerdo a la académica, a más de 300 idiomas, en ocasiones difiere y menciona que son más de 380 porque se incluyen los dialectos de las diferentes regiones del mundo.

“Se presentó como una canción de pastorela, la cual es distinta en Alemania y Austria a como se presenta en México, no es una obra de teatro divertida, sino que es una obra de teatro que representa fielmente la escena del nacimiento y con una letra muy sencilla describe esa situación, en alemán es distinta la versión en cuanto a la traducción en inglés, francés y español”, explica.

El afamado tema que nunca falta en las fiestas decembrinas, más allá de ajustar la letra a la música, en las traducciones se hicieron cambios importantes en la concepción religiosa que tiene cada país y con ello se le dio un sentimiento de pertenencia para cada cultura.

“En alemán la letra original no es “Noche de paz, noche de amor”, sino es “Noche silenciosa, noche sagrada”; otra de las diferencias es que en alemán al describir la situación del pesebre se habla de la pareja sagrada, que son María y José, pero en las otras versiones no se habla de parejas sino sólo se habla de María y el niño Jesús, omitiendo a José que se me hace interesante, porque no le están dando su lugar como padre, en las traducciones la unidad sólo la forman María y el niño”, señala.

“También en español, francés e inglés se habla de un Rey y en la versión alemana en ningún momento se habla de eso, aquí hay una influencia o concepción de Jesús como un Rey, que a mí me hace pensar un poco en el movimiento cristero, en alemán se ve como un niño que trajo la paz, es una concepción muy distinta”, ahonda.

El padre alemán Mathias Faustmann de la Iglesia de Santo Tomás Moro, de la Ciudad de México, comenta que además de que el tema fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2011, se edificó una Iglesia en su nombre.

“Esta canción navideña fue interpretada por primera vez en 1818 en la iglesia de Nikolauskirche (San Nicolás) ubicada en Oberndorf, Austria y era interpretada acompañada de una guitarra, más tarde esta iglesia fue demolida y se construyó la nueva capilla que lleva su nombre "Stille Nacht Gedächtniskapelle" (Capilla Memorial Noche de Paz)”, señala.

¿Y por qué una noche silenciosa?, para entender más esta melodía que invita a llevarnos a un estado de relajación y armonía, debemos comprender el entorno del lugar donde fue escrita, porque la Navidad en Austria y Alemania es fría, oscura y silenciosa, puntualiza Brinkop.

Alemania y su nieve. Foto: Elizabeth Escobar/EL UNIVERSAL

“Es muy importante el ambiente en la que fue escrita, ahí tenemos invierno, hay nieve que cubre todo con un manto silencioso, porque donde hay nieve hay silencio, opaca y apaga el ruido y todo es oscuro, porque en estas latitudes también el invierno oscurece a las cuatro de la tarde los días, entonces es un ambiente de silencio y no se toca una música de fiesta, como también se hace en Estados Unidos que tienen canciones como el ‘Jingle Bells’, en estos lugares no gustan mucho esas canciones, en la Navidad el ambiente es muy distinto”.

Tal vez “Noche de paz” se escribió en una noche fría, pero sin duda alguna, a través de los siglos ha dado calor y cobijo a todas las personas que por un día desean estar en paz.

VERSIÓN ORIGINAL

“Stille nacht, Heilige nacht”



Stille Nacht

Stille Nacht, heilige Nacht!

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute, hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh,

Schlaf in himmlischer Ruh!



Stille Nacht, Heilige Nacht,

Hirten erst kundgemacht.

Durch der Engel Halleluja

Tönt es laut von fern und nah:

Christ, der Retter ist da,

Christ, der Retter ist da!



Stille Nacht, heilige Nacht!

Gottes Sohn, o wie lacht

Lieb' aus deinem göttlichen Mund,

Da uns schlägt die rettende Stund',

Christ, in deiner Geburt,

Christ, in deiner Geburt.







"Silent night"

Versión en inglés



Silent night,

Holy night.

All is calm,

All is bright

Round yon Virgin

Mother and Child.

Holy Infant,

So tender and mild,

Sleep in heavenly peace,

Sleep in heavenly peace.



Silent night,

Holy night.

Shepherds quake

At the sight.

Glories stream

From heaven afar.

Heavenly hosts

Sing Alleluia!

Christ, the Saviour is born.

Christ, the Saviour is born.



Silent night,

Holy night.

Son of God,

Love's pure light.

Radiant beams

From Thy holy face,

With the dawn

Of redeeming grace.

Jesus, Lord, at Thy birth.

Jesus, Lord, at Thy birth.





"Noche de paz"

Versión en español





Noche de paz, noche de amor,

Todo duerme en derredor.

Entre sus astros que esparcen su luz

Bella anunciando al niñito Jesús

Brilla la estrella de paz

Brilla la estrella de paz



Noche de paz, noche de amor,

Todo duerme en derredor

Sólo velan en la oscuridad

Los pastores que en el campo están;

Y la estrella de Belén

Y la estrella de Belén



Noche de paz, noche de amor,

Todo duerme en derredor;

Sobre el santo niño Jesús

Una estrella esparce su luz,

Brilla sobre el Rey

Brilla sobre el Rey.



Noche de paz, noche de amor,

Todo duerme en derredor

Fieles velando allí en Belén

Los pastores, la madre también.

Y la estrella de paz

Y la estrella de paz







"Una noche de paz en el mundo"

Japón



“日本語”



聖しこの夜 星は光り

Kiyoshi kono yoru hoshi wa hikari

救いの御子(みこ)はみ母の胸に

Sukui no miko wa mihaha no mune ni

眠り給(たも)う夢やすく

Nemurita mou yume yasuku



Finlandia



“Jouluyö, juhlayö”



Jouluyö, juhlayö!

Pattynyt kaik on työ.

Kaks' vain valveil on puolisoa

lapsen herttaisen nukkuessa,

Seimikätkyessään!

Italia



“Astro del ciel”



Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!

Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar,

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!

Francia



“Douce nuit”



Douce nuit, sainte nuit!

Dans les cieux ! L'astre luit.

Le mystère annoncé s'accomplit

Cet enfant sur la paille endormi,

C'est l'amour infini!

Rusia



“Тихая Ночь, Дивная Ночь”



Тихая ночь, дивная ночь.

Дремлет все, лишь не спит

В благоговенье святая чета,

Чудным младенцем полны их сердца,

Радость в душе их горит



Consiente al paladar mientras escuchas "Noche de paz"

Finalmente, para acompañar este viaje a través de las diferentes versiones de “Stille nacht, Heilige nacht”, les compartimos dos recetas de cocina que son fáciles de hacer.



-Glühwein



Glühwein (Vino caliente) una bebida que se prepara en estas fechas decembrinas en Alemania, las bajas temperaturas que azotan al país en diciembre invitan a las personas a tomar bebidas calientitas.

El Glühwein es muy popular en todos los mercados navideños alemanes, pero también es fácil de preparar en casa. Eso sí sólo se recomienda tomarlo con mucha moderación, porque después de una taza quizás se pierdan de la celebración navideña y olviden hasta su nombre.



Modo de preparación:

Por 1 litro de vino tinto agregar una rajita de canela, 5 clavos, 2 puños de anís estrella, cardamomo a gusto, solo algunas semillas, porque es muy fuerte, unos pimientos, dos cucharas de azúcar mascabado, dos de miel, 1 naranja en rebanadas. Agregar todo al vino y calentarlo de manera que no hierva. Retirar del fuego y dejarlo reposar dos horas, volver a calentar.



Foto: Elizabeth Escobar/EL UNIVERSAL

*Stollen



Stollen (pastel de frutas alemán), es como un pan dulce muy típico en Alemania durante la Navidad. La forma del Stollen evoca al niño Jesús envuelto en una frazada



Ingredientes:



375 g de harina de fuerza

150 g de leche entera

75 g de azúcar

3/4 cucharadita de sal

Una cucharadita de cardamomo molido

Una cucharadita de canela molida

Una cucharadita de pimienta de Jamaica molida (se puede sustituir por mitad clavo de olor, mitad canela)

50 g de almendras molidas

5 g de levadura liofilizada de panadería (o 15 g de levadura fresca)

200 g de fruta seca y confitada

125 g de mantequilla ablandada

Un huevo entero y dos yemas

Dos cucharadas de ron

Más mantequilla derretida adicional para pincelar

Azúcar glas para el acabado



Modo de preparación:

Molemos las especias y ponemos en un bol 350 g de la harina de fuerza, la almendra molida, las especias, la levadura liofilizada, la sal y el azúcar. Mezclamos y reservamos.



Con los 25 g de harina restante y la leche hacemos una mezcla y se calienta hasta que espese y posteriormente se deja enfriar un poco. A esto se le agrega los sólidos junto con el huevo y las yemas y de nuevo se mezcla bien.



Mientras reposa, en otro bol marinamos las frutas secas y confitadas con ron.

Para que sea más fácil batir la mantequilla, la ponemos por unos segundos en el microondas, ya cuando está a punto de pomada se le vierte a la masa y se mezcla. Nuevamente dejamos reposar algunos minutos.

Ya estando amasada la masa, se mezcla con los frutos que debieron de haber absorbido el ron y se pone a fermentar la masa, a una temperatura moderada, tiene que doblar su volumen.

Ya fermentada, se pone a calentar el horno a 180º y se mete por 35 minutos, a su término se le vuelve a pasar con una brocha la mantequilla y cuando se enfríe se le espolvorea el azúcar glas y ¡listo! A disfrutar de un delicioso pan.

rad