No hay compromiso que no se cumpla. Y esta noche Blink 182 ofreció el concierto que canceló hace un año por una lesión en el dedo de su baterista Travis Barker. Por eso, quizá, las continuas ovaciones que retumbaba en los muros y techo del Palacio de los Deportes no fue otra cosa más que la apertura de esa contención de meses por parte de sus fans

Blink-182 concierto palacio de los deportes