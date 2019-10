Shaila recuerda que las ceniza de su madre, Rocío Dúrcal, también las dividieron

“Lo más bonito era traer un pedacito de ella”, dijo Shaila Dúrcal al recordar que las cenizas de su mamá, la cantante española Rocío Dúrcal, también fueron dividas, una parte se quedó en España y la otra descansa en la Basílica de Guadalupe.

“Aquí están en la Basílica, yo creo que fue porque para nosotros fue una decisión, bueno nadie dijo nada, mi madre tampoco dijo nada, creo que fue una decisión de familia, del momento, México la quiso tanto y su casa siempre estuvo en Madrid, estábamos con el corazón dividido como siempre lo hemos tenido, porque hemos tenido siempre el corazón mitad mexicano, entonces creo que era lo más bonito traer un pedacito de ella, es más algo emocional, espiritual, que algo físico”, dijo Shaila Dúrcal en conferencia de prensa en el marco de la Expo Compositores.

Te pude interesar: Shaila Dúrcal responde a críticas por sus kilos de más

En el 2006 cuando la cantante murió de cáncer en la matriz, no hubo tanta polémica por la división de las cenizas de la que fue considerada como “La española más mexicana”, al contrario, México agradeció el gesto.

Pero no pasó así con la reciente muerte de José José que la división de sus cenizas ocasionó molestia y la desaprobación de miles de personas.

Y ante los dimes y diretes entre los hijos de El Príncipe de la Canción, la cantante espera que pronto puedan alcanzar la paz, “yo nada más les digo que espero que encuentren paz, que encuentren esa forma de comunicación de las cosas, sin escalarlo todo y también respetar su privacidad y darles mucho amor y cariño, porque son los peores momentos”.

Shaila pudo compartir algunas vivencias con intérpretes como Camilo Sesto, quien fue amigo de su mamá y hubo una época que fueron vecinos, y la relación era tan estrecha que Camilo le dedicó una canción que lleva su nombre.

“Yo era muy pequeña, la canción que yo sepa es dedicada a mí, no lo sé bien, nunca indagué más, pero éramos vecinos y era como mi tío y no la pasábamos juntos, crecí mucho entre su casa, la mía y bueno son recuerdos muy bonitos”, comentó.

Además, compartió que con el hijo de Sesto, Camilo Blanes, se lleva muy bien y siempre le manda mensajes de apoyo, algo que le agradeció, especialmente cuando estaba atravesando momentos difíciles por la muerte de su padre.

La cantante informó que le pareció muy importante subir a sus redes la foto en donde aparece su mamá, a lado de José José, Camilo Sesto y Juan Gabriel, para hacer énfasis que artistas como ellos nunca habrá y es importante preservar su legado.

“Me encanta esa foto y por eso la publique, porque esas fotos no se dan casi, son cuatro artistas impresionantes, de una época inolvidable y que creo que era importante subrayar estos cuatro se nos han ido y ya no van a volver más, pero es importante celebrar el legado que nos han dado”, indicó.

También la cantautora recordó algunos cumpleaños que pasó con su mamá, quien el 4 de octubre hubiera cumplido 75 años.

“Recuerdo los últimos cumpleaños, si no es el último, quisimos hacer una fiesta de disfraces, entonces se disfrazó de una teniente, ya andaba casi sin pelito y le dije, ‘ponte de militar’ y se vistió así, yo me disfrace de Lara Croft, nos la pasamos muy bien, como niñas pequeñas, y recuerdo otro cumpleaños que yo le hice una foto con un pastel, había un pastel de estos preciosos y se lo puso en la cabeza como un sombrerito y tengo esa foto, la guardo con cariño”, recordó.

“La recuerdo diariamente, porque siempre pienso que está conmigo a mi ladito y me encanta que la gente me la recuerde siempre, ustedes que la querían tanto y ya no hay artistas como ellos y es muy importante seguir recordándolos y seguir haciendo hincapié en lo que nos dejaron”.

al