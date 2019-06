Michel Jackson, una carrera "opacada" por escándalos

A la par de una carrera sólida en la industria de la música la vida de Michael Jackson estuvo llena de escándalos.

Su extraño interés por los niños, a quienes invitaba a su rancho Neverland, y las acusaciones de abuso sexual empañaron su imagen desde principios de los años 90. A 10 años de su muerte recordamos algunas de las malas situaciones que rodearon su vida y muerte.

Maltrato infantil.

El padre de Michael, Joseph Jackson, fue figura importante para el éxito del "Rey del pop" al iniciar su carrera junto a sus hermanos como parte del grupo The Jackson 5. En contraparte se ha dicho que Joseph fue bastante severo con ellos durante su preparación.

"Actúabamos para él y él nos criticaba. Si uno se equivocaba, le pegaba, a veces con una correa, a veces con un interruptor. Mi padre era muy estricto con nosotros -realmente estricto", puede leerse en la autobiografía de Michael Jackson publicada en 1985 bajo el nombre "Moonwalk".

En 2001, Jackson habló de nuevo sobre su relación: "... ahora con el tiempo, en lugar de amargura, me siento bendecido. En lugar de ira, he encontrado absolución y en lugar de venganza he encontrado reconciliación. Mi ira inicial lentamente ha dado paso al perdón".

Operaciones.

El intérprete de "Billie Jean" tuvo un cambio radical en su apariencia: el blanqueamiento de su piel -víctima de vitiligo-, las operaciones en su nariz y el adelgazamiento, entre otros, provocaron que sean dos personas distintas la de los años 80 y el de los 2000.

Primera acusación de abuso sexual.

En 1993, Evan Chandler acusa al cantante de abusar sexualmente de su hijo de 13 años, Jordan, a quien conocieron un año antes. En enero de 1994 luego de negociaciones y la cancelación del resto de la gira "Dangerous World Tour" el cantante llegó a un acuerdo de 23 millones de dólares para la familia Chandler y meses después se cerró la investigación.

El 30 de junio de 2009, días después de la muerte de Michael Jackson, Jordan Chandler, de 65 años, dijo que había mentido con respecto al abuso. Se suicidó en noviembre.

Segunda acusación.

Poco más de diez años después, en 2005, Gavin Arvizo tenía 13 años. El pequeño se encontraba en el hospital víctima de leucemia y tras conocer al cantante éste le envió juguetes; tras su recuperación fue invitado a Neverland junto con su familia.

Gracias a las imágenes del documental "Viviendo con Michael Jackson" en donde se ve a Arvizo y Jackson tomados de las manos, en 2005 se reabrió el caso y Arvizo declaro que en 2003 el cantante se había masturbado delante de él, le mostró pornografía e indujo a consumir alcohol. Jackson fue absuelto y declarado inocente por la corte de California.

Muerte.

El 25 de junio de 2009 es encontrado muerto, su médico Conrad Murray fue acusado de homicidio involuntario. El cuerpo de Jackson tenía una sobredosis de propofol.

Días después, el 7 de julio se realizó el "Michael Jackson Memorial Service"; la transmisión televisiva tuvo una audiencia de alrededor de 2 mil 500 millones de personas convirtiéndose en la más vista de la historia.

A diez años de su muerte, en días recientes salió a la luz "Killing Michael Jackson", documental en el que tres policías relatan lo que encontraron al entrar al dormitorio del cantante el día de su muerte. En una de las imágenes de la habitación de Jackson se ven agujas, frascos con medicamentos como propofol, una muñeca y lo que parecen ser poemas pegados en las paredes.

Documental Leaving neverland.

A principios de 2019, HBO lanzó el largometraje que a lo largo de 4 horas muestra testimonios de Jimmy Safechuck -a quien conoció en el rodaje de un comercial de Pepsi en 1987- y Wade Robson, dos hombres que aseguran haber sido víctimas del cantante.

"Nos casamos en su cuarto cuando tenía 10 años", se escucha decir a Safechuck.

En contraparte en 1994 y 2005 ambos defendieron al cantante cuando recibió otras acusaciones de abuso.

Familia alza la voz.

Tras el estreno de "Leaving Neverland" hubo reacciones en contra. En algunas radiodifusoras dejaron de programar su música y la serie animada Los Simpson también anunció que dejaría de transmitir el episodio en el que el músico participó.

En respuesta la familia de Jackson se pronunció en contra del documental al no haber consultado a ningún miembro de la familia para que dieran su testimonio, por ello demandaron a HBO por 100 millones de dólares por daños y perjuicios. Además lanzaron por la plataforma YouTube el documental "Neverland Firsthand" como respuesta. En el largometraje vemos a los sobrinos de Michael, Taj y Brandi Jackson.



Se convierte en padre.

La paternidad de Michael Jackson siempre dio de qué hablar al saberse que no tuvo relaciones con la que fuera su segunda esposa, la enfermera Debbie Rowe, madre de Pince y Paris Jackson; además, su tercer hijo Blanket fue concebido con un vientre de alquiler.

Recientemente, en marzo, Rowe aseguró que no son hijos biológicos del cantante pues utilizaron un donante de esperma.

"Me fecundaron de la misma manera que yo fecundo a mis yeguas para reproducirse, yo era su pura sangre", dijo Rowe al periódico The Sun.

Tras la muerte del cantante Rowe, quien había permanecido alejada de sus hijos por un acuerdo en el que le cedió la custodia a Jackson, logró retomar el contacto con ellos.

Sus hijos.

La única hija del cantante, Paris Jackson, ha estado también en el foco de las críticas, una de las más recientes acusaciones fue cuando, tras salir a la luz el documental "Leaving neverland", se dijo que había intentado suicidarse. De acuerdo con el portal TMZ fuentes policiales aseguraron que Paris se había cortado las muñecas.

"Que te jodan, malditos mentirosos", escribió Jackson en Twitter para desmentir la noticia.

Previamente, en enero de este año, también se dijo que había ingresado a una clínica de rehabilitación por lo que ella contestó con una publicación en Instagram en la que decía "he tomado un descanso del trabajo, las redes sociales y mi teléfono porque a veces puede ser demasiado y todos merecen un descanso pero estoy feliz y saludable y sintiéndome mejor que nunca".

Bebé en el balcón.

En 2002 el cantante quiso mostrar a sus fans a su hijo menor, Prince Michael II. Mientras se encontraba en el hotel Adlon de Berlin -había sido invitado a Alemania para recibir un premio-, cargó al bebé de menos de un año y lo mostró por el balcón de su habitación, pero por poco se le cae y esto causó la desaprobación del público. Jackson reconoció que "fue un error terrible" lo que había hecho y dijo que no pondría en peligro la vida de sus hijos intencionalmente.

Amistad con McCartney y bancarrota.

La relación entre Paul McCartney y Michael Jackson pintaba para ser una de las más importantes de la música sin embargo terminó en problemas legales. Los músicos compartieron micrófono en el tema "The girl is mine" en 1982 y posteriormente en "Say say say", publicado en 1983 por McCartney.

Un año después Jackson, sin previo aviso al ex Beatle, comenzó su búsqueda por hacerse del catálogo de The Beatles que era propiedad del empresario Lew Grade -éste le había dicho a McCartney que sólo le vendería el catálogo si compraba todo el sello ATV Music por 40 millones de dólares-.

Lew vendió las canciones a Holmes a Court y Jackson ofreció pagar 46 milones de dólares por ellas pero antes de aceptar el empresario se puso en contacto con el Beatle para contarle la oferta. Al final las canciones fueron vendidas a Michael en 1985 por 47 millones de dólares.

Años después la bancarrota llegó a la vida del Rey del pop debido a los gastos del rancho Neverland por lo que en 1995 vendió el catálogo a Sony por 95 millones. A mediados de 2017, Paul llegó a un acuerdo con Sony por la disputa de derechos de autor de sus propias canciones.

