A Karla Vallín, hija del guitarrista de Maná, le gustan los piropos

“Si lo bonito fuera pecado, tu no tendrías perdón de Dios”, con piropos llega a la escena musical Karla Vallín, quien desea mandar mensajes de protección al medio ambiente, a los animales y sobre todo quiere transmitir con sus canciones que con amor y respeto todo podría cambiar.

“Me gustan mucho los piropos, soy una persona que le gusta mucho alagar y creo que ahorita tiene mayor significado con todo esto que está pasando en la sociedad y hay formas de hacerlo con su debido respeto y podemos agarrarlo de un lado romántico, bonito y podemos embellecerlo”, dijo Karla en entrevista con EL UNIVERSAL.

Quién no ha recibido un piropo, de familiares, amigos y desconocidos, una pequeña frase que en ocasiones levanta el ánimo y hace sentir bien a las personas, pero haciendo un mal uso de ellos, también se puede llegar a ofender y agredir a las personas, es por ello que la cantante con este tema aboga por el respeto.

“Yo creo que el abuso no solamente es físico, sino también es verbal, yo creo que muchas de las cosas más graves son verbales, creo que hay un punto medio, hay una línea que no se puede pasar, la vulgaridad, el sexismo, yo quiero que vean que se pueden decir las cosas de una manera bonita y cuando te faltan al respeto, es con esa intención de dañar”, comentó.

La cantautora de 23 años de edad a la vez que clama por el respeto, también se considera feminista y su lucha es con amor, demostrar que se puede pelear de manera pacífica y respetuosa.

“Yo soy totalmente feminista, pero no estoy a favor de la violencia, yo creo que la violencia crea más violencia, yo creo que no hay que ocurrir a la violencia, porque si están atacándonos con violencia, porque vamos a generar más violencia, tengo un tatuaje que dice ‘amor amor’, porque cuando a ti te dan amor, vas a actuar con amor”, expresó.

“Creo que hay una interpretación un poco diferente en cuanto al feminismo y al feminicidio, lo están mezclando y son cosas diferentes y es importante saber qué es cada cosa y defenderlo sin violencia, ese es mi punto de vista, entiendo por qué están actuando con violencia, a mí no me ha pasado nada y tal vez si me pasara yo voy y tiro el Ángel, pero creo que si no nos están respetando, hay que volver con el ejemplo, al final lo más importante es darnos a escuchar y que volteen a ver qué es lo que nos está pasando”, añadió.

La interprete también compartió que desde pequeña le inculcaron valores y tuvo una enseñanza para proteger el medio ambiente, al prójimo y a las mujeres.

“Soy una persona consciente del consumismo, reciclo, trato de bañarme rápido, trato de lo menos pueda perjudicar, soy una persona que no come mucha carne y no porque sea vegetariana, pero creo que es demasiado y me encantaría inculcárselo a las demás personas”.

La hija de Sergio Vallín guitarrista de Maná, estudió teatro musical en Estados Unidos, al descubrir que no era lo que quería del todo, continuó estudiando música en Los Ángeles y tras una búsqueda interna de que quería hacer musicalmente, regresó a México a trabajar en un proyecto, de donde se desprendió la canción “Quiero besar tus labios”.

Definiéndose así por la cumbia, el pop y el du woop, “el pop representa en mi música mi lado femenino, en donde me siento sexy, fuerte; la cumbia saca lo tanto que me gusta bailar, lo divertido y el du woop saca lo romántico, son las sensaciones que sacan de mí estos géneros, así que dije, ‘yo soy todo esto, vamos a hacerlo en uno’ y ahorita esta será la línea que voy a seguir”, explicó.

Karla está promocionando su sencillo “Piropos” y aunque sabe que en la actualidad es muy difícil vender discos, si le gustaría en algún momento hacer uno, porque aunque son provechosas las plataformas digitales, si le da pesar no llegar a hacerlo, “antes escuchar música era una actividad, reunías a todos tu amigos y ponías un disco era escuchar el disco completo, eso es increíble y es algo que no existe ahorita”.

rad