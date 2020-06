Jorge D'Alessio acusa a Rogerio Azcárraga de robar las regalías de Lupita D'Alessio

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Jorge D'Alessio confesó, con su madre como testigo, que el presidente de Grupo Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga no le permite a Lupita D'Alessio grabar sus canciones en vivo y ha cobrado las regalías de todos sus discos desde el comienzo de su carrera.

"Existe una persona que no le ha permitido a mi madre grabar sus éxitos desde hace muchos años y hoy en día, no quiero saber qué va a opinar el público cuando digamos que este señor firmó a Guadalupe D'Alessio cuando era menor de edad, tenía 17 años y tiene el contrato guardado en una caja fuerte y no le deja grabar sus éxitos", afirmó Jorge D´Alessio.

La transmisión que se llevó a cabo en la cuenta del mayor de los hijos de Lupita fue para hablar sobre su carrera musical y su vida familiar, por lo que en la recta final del en vivo Jorge contó que como productor tiene la meta de hacer un concierto de su mamá en el teatro del Palacio de Bellas Artes de México y esa sería la primera vez que ella grabe sus canciones.

"Te lo prometo como tu hijo, vas a estar en Bellas Artes y vas a grabar los éxitos que tú construiste y que le dieron a este señor el dinero que tiene, porque le diste muchos millones de discos, hoy en día le dan un disco de oro a quien vende 30 mil discos, tu nadamas del disco "Lo siento mi amor" vendiste 4 millones de copias. Eso aquí y en China es violencia de género y te sigue este señor diciendo que no te va a dejar grabar tus sencillos cuando es un contrato que tiene cuántos años guardado".

Mientras la cantante afirmaba las acusaciones que su hijo hizo, también aseguró que se trata de un robo, pues durante toda su carrera no ha cobrado ninguna de las regalías de más de 50 discos que ha realizado.

"Mi madre nunca ha cobrado un sólo peso de todos los discos que ha vendido, esa mujer que ven ahi, nunca ha cobrado ni un sólo peso de los discos, mi mamá ha vivido de sus shows".



Finalmente, Jorge, quien dijo que a sus 45 años ha decidido hacerle justicia a su madre, convocó a todos sus seguidores y fans de "La leona dormida", como también es conocida Lupita, a reclamar por el abuso que le han hecho a su mamá no sólo Azcárraga, sino muchos otros hombres, que segura, se beneficiaron de la carrera de D´Alessio.

"Quiero ver qué piensa la opinión pública cuando sepa que a una mujer menor de edad la firmaron y hasta la fecha no la dejan grabar sus propios éxitos, quiero ver qué piensan las feministas mexicanas cuando sepan de este tipo de abuso a una mujer, que eso que se llama hoy "Radio Fórmula" lo construyó con los discos que ganó de Guadalupe D'Alessio y qué piensan las mujeres mexicanas cuando sepan que esta persona no te libera tus éxitos para que puedas grabar las canciones que tú como cantante y como mujer mexicana hiciste famosas".

