Muere Christy Dignam, líder de la banda irlandesa Aslan, luchó durante años contra su adicción a la heroína

El cantante Christy Dignam, líder de la banda irlandesa de pop Aslan, conocida por éxitos como "This is" o "Crazy World", ha fallecido a los 63 años después de una larga enfermedad, informó este martes su familia en Dublín.

El artista comenzó a recibir cuidados paliativos el pasado enero y pasó los últimos meses en su domicilio del norte de la capital irlandesa a la espera del fatal desenlace.

La salud de Dignam, muy querido por el público irlandés, se había deteriorado considerablemente en los últimos tiempos, después de años de lucha contra la adicción a la heroína y tras contraer en 2013 la amiloidosis.

Nacido en el barrio dublinés de Finglas, Christy comenzó su carrera musical en la pasada década de los 70, como una vía de escape, como contó recientemente en sus memorias, para escapar de una infancia marcada por abusos sexuales.

Dignam formó Aslan en 1982, pero el primer sencillo de la banda, "This is", no vio la luz hasta cuatro años más tarde, cuando se convirtió en todo un éxito entre sus paisanos.

Este single les valió un contrato con la discográfica EMI y abrió las puertas de los mercados internacionales, con una recordada gira por Estados Unidos que para muchos marcó el comienzo de los problemas de su líder con las drogas.

En Irlanda se veía a Aslan como una alternativa a U2, y a estrellas mundiales entonces, pues presentaban una estética y estilo menos pulido o sofisticado, más cercano a las clases trabajadoras del país.

Final y reinicio

En la cima de su fama, el cuarteto, que completaban Joe Jewell, Billy McGuinness y Alan Downey, se disolvió en 1988, poco después del arresto de Christy en una redada policial en Dublín.

No obstante, tras una de las muchas curas de desintoxicación del cantante, Aslan volvió a juntarse en 1993 para un concierto benéfico, para el que escribieron su tema más conocido internacionalmente, "Crazy World".

El presidente irlandés, Michael D. Higgins, aseguró hoy que Christy y sus compañeros de Aslan "han efectuado una contribución enorme" a la vida cultural de "nuestra nación".

"La gente en toda Irlanda y más allá habrá recibido con gran tristeza la noticia de la muerte de Christy Dignam", agregó el jefe del Estado.