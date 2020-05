Mon Laferte ahora es cocinera

Además de su pasión por la pintura, Mon Laferte también ha sacado a relucir sus cualidades como cocinera en esta cuarentena, fue el cumpleaños de su roomie y como no puede salir de casa, la cantante decidió hacerle un pastel ella misma y no le quedó tan mal.



“Cosas que no había hecho y que estoy haciendo porque la situación nos ha obligado, bueno fue el cumpleaños de una de las compañeras con las que vivo y entonces hice un pastel de cumpleaños y eso es como lo más extremo”.

Reviven a Aarón Hernán a través de Historias de Leyenda

Estos días han circulado muchos programas de televisión completos en Facebook, y uno de ellos ha causado furor para los amantes de lo paranormal: Historias de leyenda, un programa de Canal Once cuya narración estaba a cargo del recientemente fallecido Aarón Hernán. Los usuarios de redes sociales agradecieron que este programa reapareciera, ya que muchos lo creían perdido, y más con un narrador tan querido como Aarón.



Alexander Acha sufre con las clases en casa

Es muy duro, dice Alexander Acha, que los pequeños estén atentos a las clases durante esta cuarentena. Él, como padre de Mikel y Kiara, asegura que su hijo sí pone empeño a sus clases, pero cuando ve que comienza a estresarse, decide tomar cartas en el asunto. "Los niños no están listos para poner atención a una pantalla, son niños de tres, cuatro años, creo que es muy difícil y a veces se distraen. Cuando la situación está un poco tensa con los niños, se acabó la clase, para nosotros es más importante en este momento la armonía en casa, más que el niño aprenda perfectamente bien alguna cosa", dijo el cantautor.