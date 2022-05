Como cada primer lunes de mayo se llevó a cabo la MET Gala 2022, celebrada desde 1974 en las instalaciones del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Este año el tema impuesto fue In America: An Anthology of Fashion, que es la segunda parte de la exposición de 2021 In America: A Lexicon of Fashion, la cual abarca la historia de la moda Norteamericana desde el siglo XVII hasta la actualidad.

Los invitados a la Costume Institute Gala, generaron polémica con sus atuendos y los usuarios de twitter dieron lugar a los mejores memes de este evento.

También lee: MET Gala 2022: Los mejores looks



Como no van a ser los mismos #MetGala href="https://t.co/oYx9cWr3tJ">pic.twitter.com/oYx9cWr3tJ — Manolo R Mendoza (@MANOLORMENDOZA) May 3, 2022

Pues será muy de Marilyn Monroe el vestido, pero tiene mas estilo mi Peter Griffin que la Kim Kardashian. Met Gala #MetGala2022 #MetGala pic.twitter.com/FUoSRjGzqS — Alex Palma (@OswanRua) May 3, 2022

¿Estamos absolutamente seguros de que Bad Bunny no son 3 niños en una gabardina? pic.twitter.com/QNQU1La0Tl — Fra, el hada de las vacantes (@frasalazar) May 3, 2022

Las que están criticando la #MetGala pic.twitter.com/v1G7ZBm012 — Ho Lee Fuk (@JorgeGuerrero_) May 3, 2022

También lee: Met Gala 2022: Eiza González brilla como la única mexicana

Amá, déjame ir a la fiesta, ya van a pasar por mí, mañana los lavo... pic.twitter.com/xAtOBQa5BP — Freaka (@Freakspaulding) May 3, 2022

Ah perro, te fuiste de Tronchatoro. pic.twitter.com/Qa3ESZeSFw — Pablo Rendón (@pagusrendon) May 3, 2022

ayef