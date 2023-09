Mauricio Barcelata, conductor de "Casados a primera vista, confiesa que se enamoró de su esposa sin conocerla

Después de la gran final de “MasterChef Celebrity” México, en la que Irma Miranda se alzó con el triunfo, Azteca dejó libre su horario estelar de los domingos, pero no por mucho tiempo ya que esta noche estrenará "Casados a primera vista", un nuevo reality show en el que nueve parejas accedieron a unir sus vidas, con la peculiaridad de que son completamente desconocidos.

En este marco, los anfitriones del show, Mauricio Barcelata y Patricia Manterola hablaron de lo que significa el amor para ellos y si, al igual que los participantes, ellos podrían enamorarse de una persona de la que no conocen absolutamente nada.









Aunque la exGaribalid no dudó en responder que no, por su parte, el también actor sorprendió al confesar que la idea no le parece tan descabellas, de hecho fue algo que ya le ocurrió pues se enamoró de su actual esposa con tan solo haberla visto una vez: “Yo conocí a mi mujer y la primera vez que salimos me quedé a dormir en su casa y de ahí no nos hemos separado en 15 años", dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.

Barcelata también consideró que la clave para encontrar el amor en este programa, y en la vida, es perder el miedo y entregarse por completo,: "Si no te abres por completo al amor, no lo vas a recibir; si estás pichicateando contigo para entregarle a los demás, los demás te van a entregar la misma pichicates. Tienes que entregarte al 100 por ciento para encontrar que se entregue al 100 por ciento”, agregó.

Este nuevo programa iniciará este domingo a partir de las 20:00 horas por la señal de Azteca Uno, y está producido por Endemol, misma empresa que estuvo detrás del fenómeno televisivo que significó "La casa de los famosos México".

