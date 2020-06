Nueva York.— Más de 1.6 millones de hogares disfrutaron del festival de cine en línea We are one desde el 29 de mayo al 7 de junio en la plataforma YouTube, en el que participaron algunas de las muestras más importantes del mundo, como Venecia, Cannes, Berlín, Tribeca, Sundance, Toronto y San Sebastián.

Según anunció la organización, liderada por el Festival de Cine de Tribeca, los 10 países que mayor número de espectadores acumularon fueron Japón, India, EU, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Brasil, México y Australia, mientras que una encuesta llevaba a cabo en YouTube reveló que el 77% de los participantes nunca había estado en un festival de cine en la vida real.

Algunas de las películas favoritas del festival fueron Crazy world, presentado por el Festival de Cine de Reykiavik; Eeb Allay Ooo!, del Festival de Cine de Mumbai, que también fue de los que mayor número de “me gusta” recibió, y la actuación musical de Arashi.

We are one ofreció gratuitamente más de 100 películas de 35 países presentadas por 21 festivales de cine de todo el mundo, la primera muestra de estas características, y con la que se pretendía dar respuesta al repentino parón que se ha vivido en la industria del séptimo arte a consecuencia del Covid-19.

We are one incluyó de manera imprevista en su programación la película Copwatch.

Con ella, y con una actuación musical de Questlove, se puso punto y final a la muestra de cine en un gesto de apoyo al movimiento Black Lives Matter, que lucha contra el racismo en EU, y que ha liderado las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd.