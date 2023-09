María Sorté presume foto con su hijo, Omar García Harfuch, y la llaman "la suegra de México"

A través de sus redes sociales, la primera actriz María Sorté compartió una fotografía para presumir la última visita que recibió en su casa, y es que no se trató de cualquier amigo o un simple conocido, sino de su hijo, el hasta hace unos días secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

En la imagen, que de inmediato se volvió viral, aparecen la actriz y el funcionario sentados en lo que parece ser la sala de la casa, ambos muy sonrientes, mientras él abraza a la actriz.

"Hoy recibí en casa a mi hijo Omar. Se me alegró el corazón al verlo. Es que, para una madre, los hijos lo son todo", escribió Sorté, orgullosa, al pie de la postal.

Y aunque esta publicación podría haber resultado de lo más simple, en realidad dividió comentarios en la red social X, antes Twitter, pues mientras algunos de los usuarios la llamaron "la suegra de México" y los llenaron de piropos, otro hicieron eco de que hace tan solo unos días decidió retirarse de su cargo con miras a buscar una candidatura como jefe de Gobierno y afirmaron que la foto es propaganda.

"Hermosos", "La suegra de México", "Yo también me pondría feliz si Omar me visitara", "Tan guapos y bellos. Dios bendiga sus vidas grandemente", "Muy bello", "Suegra a la próxima me invita", "Pero qué guapo muchacho", "Cuídemelo mucho, suegra", son algunos de los comentarios que se pueden leer





Hoy recibí en casa a mi hijo Omar. Se me alegró el corazón al verlo.

Es que, para una madre, los hijos lo son todo. 💕 pic.twitter.com/u2qXSQqeLs — María Sorté (@msorteoficial) September 11, 2023





Por su parte, García Harfuch compartió la misma fotografía en su cuenta oficial de Facebook, solo que él destacó las cualidades de su madre, a quien calificó como un ejemplo de trabajo y dedicación: "Después de mucho tiempo vine a visitar a mi mamá, ejemplo de trabajo, dedicación y apoyo", escribió.

