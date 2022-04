Manny Cruz descubrió que las imitaciones se le dan muy bien

Manny Cruz se colocó este domingo como el campeón en el arte de imitar cuando se metió en la piel de Mario Domm en “Tu cara me suena”, donde semana a semana un grupo de famosos tiene la tarea de convertirse física y vocalmente en diversos artistas.

Para el dominicano también ha sido una grata sorpresa darse cuenta que eso de imitar también se le da, aunque curiosamente las imitaciones que le cuestan más trabajo son las de sus paisanos.

“Yo creo que Royce (con ascendencia dominicana) y Juan Luis Guerra han sido los más difíciles de imitar, increíblemente mismos compatriotas no me quedaron como yo hubiese querido, no supe cómo poner la voz de Juan Luis, entendía que si exageraba iba a tildar en parodia y no salió como yo quería”, dijo a EL UNIVERSAL.

Además de este domingo en el que se colocó al frente de sus compañeros, Manny ya ha logrado el aplauso de los jueces y del público con imitaciones como la de David Bisbal.

“En la primera gala hice a Bisbal y entendía que el personaje era muy difícil, nunca me gusta tener expectativas, es bueno no tenerlas porque si sales ganador te sorprendes”.

Agregó que su proceso de construcción de cada personaje es siempre muy respetuoso, aunque el tiempo siempre los apresura, pues solo tienen una semana.

“Nada más tengo una semana para analizar a los personajes, es desafiante, por ejemplo, hacer a Mario Domm que tiene una voz peculiar, fue ver su pronunciación, cómo mueve la boca el artista, los movimientos corporales, yo soy nuevo en esto, yo no imito pero son muchas cositas que hay que tener en cuenta”, contó.

Feliz por todo lo que está experimentando en este programa donde comparte escenario con otras personalidades como Ninel Conde, Kika Edgar y Michael Stuart, agregó que el próximo artista en el que se convertirá es Chayanne.

¿En quién se convertirán la próxima semana los demás artistas?

Helen Ochoa será Meghan Trainor; Christian Daniel será Ricardo Montaner; Kika Edgar será Aída Cuevas y Ninel Conde se transformará en Bad Bunny, así como Yahir se meterá en la piel de Roberto Carlos.

Tu cara me suena es una producción de TelevisaUnivision y se transmite todos los domingos a las 21 hrs.

mafa