El dolor por la pérdida de su "único" esposo llevó a Lyn May a tomar una decisión tan extrema como inesperada. Tras una vida marcada por varios romances fallidos, la vedette encontró el amor en Antonio Chi-Xuo, con quien compartió 25 años de matrimonio.

Chi-Xuo, un empresario restaurantero de renombre, llegó a la vida de Lyn durante el rodaje de una película cerca de su restaurante. Sin embargo, su historia de amor se vio truncada en 2008 cuando a Chi-Xuo perdió la vida a causa del cáncer de próstata. Para Lyn, esa fue una de las experiencias más dolorosas que le tocó vivir.

En una reciente entrevista para el programa "Creepypastas Everywhere", la bailarina reveló la intensidad de su duelo. En un acto desesperado, confió que, para no estar sola, decidió desenterrar a su esposo: “Desenterré a mi esposo para dormir con él”, dijo, recordando el momento.

Aunque tuvo otros matrimonios, Lyn insistió en que Antonio Chi-Xuo fue el único hombre a quien consideró su verdadero esposo. Impulsada por el dolor y la necesidad de estar cerca de él, la vedette contrató especialistas para realizar el proceso de exhumación: “Yo pagué, porque yo solita no podía. Pagué y me ayudaron, porque cuando hay dinero, se consigue todo lo que uno quiere”, relató.

El proceso se llevó a cabo tan solo un día después del entierro. Lyn no podía aceptar la idea de no ver más al amor de su vida. “Quedó como vivo. Así lo tenía y así lo abrazaba, dormía con él…”, confesó.

Pero la situación empezó a preocupar a su familia, y fue su madre quien la convenció de que debía dejar ir a Chi-Xuo. “Fueron cuatro días después de traerlo, y entonces ya lo mandé a cremar y sus cenizas las regué en la casa”, explicó.

Lyn dijo que también sentía la presencia de su esposo en su vida: “Un día sentí que se sentó, me besó y se salió, entonces yo dije ‘algo me está diciendo’. Pensé que era ya un mensaje de él”, mencionó. Durante esos días, no comía ni bebía; solo se mantenía abrazada a él.

Lyn May y la muerte: una reflexión cercana

Hoy, Lyn May siente que su final está cerca. Hace unos meses, expresó que la muerte es un pensamiento que la acompaña con más frecuencia: "Yo soy la siguiente", comentó en un encuentro con los medios, incluyendo al reportero de espectáculos Ernesto Buitrón.

A lo largo de su carrera, Lyn ha sido una figura controversial, conocida tanto por sus declaraciones como por los múltiples cambios que ha hecho en su apariencia física. Sin embargo, en esta ocasión, sus palabras giran en torno a la pérdida de varias de sus colegas vedettes: "Todas las vedettes ya se fueron y yo soy la última que queda", dijo con un tono nostálgico.

Si bien la muerte, no le causa miedo, Lyn admitió que ver partir a quienes compartieron su vida y carrera ha sido doloroso. "Uno sabe que se va a ir, pero ya cuando ves la realidad, digo: a lo mejor yo soy la siguiente. Cuando se va alguien que quieres tanto, sí duele mucho", concluyó.

*Con información de Mariel López.