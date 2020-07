Lucero Suárez da la vida por su telenovela

El domingo pasado, Lucero Suárez concluyó su telenovela Te doy la vida, protagonizada por Eva Cedeño, José Ron y Jorge Salinas. Aunque el último capítulo reunió a 5.18 millones de espectadores, llegar a la recta final no fue fácil, pues esta fue una de las producciones que se quedaron a la mitad de grabaciones por la suspensión de actividades debido al coronavirus y también de las primeras que tuvieron que retomarlas para poder concluir la historia, que ya estaba en transmisiones.

Cuando regresaron a los foros, a finales de mayo, la productora Lucero Suárez hizo pruebas de Covid-19 a todos los actores y dos actrices salieron positivas, Dayren Chávez y Rocío de Santiago, por lo que tuvo que buscar soluciones para sus escenas.

“Nosotros íbamos a retomar el lunes las grabaciones y me habló el jefe de recursos humanos para avisarme, justo en ese momento llamé a la producción para decirles que teníamos que cambiar las escenas de Ayren, reescribimos las escenas en las que estaban ellas pero tenía la esperanza de que pudieran hacer las escenas importantes; les llamé de inmediato para que supieran, no tenían el mínimo síntoma y les hablé todos los días para saber cómo estaban”, comentó.

Catorce días después de ser diagnosticadas, la producción les hizo nuevas pruebas y cuando ambas dieron negativo pudieron regresar a los foros para terminar sus grabaciones, por lo que la productora dijo que valió la pena dejar para el último sus escenas importantes.

También se dijo contenta de cerrar este ciclo con Eva Cedeño como protagonista, Jorge Salinas y José Ron. Esta es la primera vez que Cedeño protagonizó un producto de Televisa, por lo que Lucero externó su conformidad.

“A los actores hay que darles oportunidades importantes porque si no, nunca vas a saber si funcionan o no como protagónicos, Eva es una chica de la que se admira lo empeñosa que es, al principio no llegábamos a lo que queríamos y le decíamos que haríamos 10 veces la misma secuencia y siempre lo hacía de buenas.

“Me impresionó muchísimo, yo siempre le dije que ella tenía un tema con la historia porque no era mamá en la vida real y en la telenovela tenía un niño, y sin embargo llegó a tener la dulzura que se necesitaba para el personaje”.

Te doy la vida retrató la historia de una madre (Eva Cedeño) que se enfrenta con un duro golpe cuando se entera que Nicolás (Leonardo Herrera), su hijo adoptivo de seis años, padece leucemia.