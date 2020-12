Los engaños del amor en Carla Nieto

El día que Carla Nieto leyó el guión de "Consciencia" se sintió identificada por partida doble: por un lado con el personaje femenino, que sufría en el amor y, por otro, con el masculino, que lo endilgaba.



“Creo todos hemos sido alguno, alguna vez”, dice la actriz española de "Cuéntame" y "Las 13 esposas" de Wilson Fernández.



De eso fue hace casi cinco años. Acababa de llegar de Europa y tenía ya un ofrecimiento para cine. Lo hizo meses después, al lado de Rubén Zamora ("Paramédicos") y ahora ya se puede ver gratuitamente en Tubi, plataforma digital.



“Elizabeth es un alguien alegre, dispuesto a amar, abierta a un pais que acaba de llegar a un pueblito de México y está entregada a la pasión, al enamoramiento de un hombre, desbordada. Pero él tiene ante si a una mujer con planes y él no ve eso, porque está atrapado por una mujer de su pasado”, cuenta.



"Consciencia" es la ópera prima de Sergio Peña, que contó con la colaboración de la actriz Bárbara de Regil ("Rosario Tijeras") y Leonardo Ortizgris ("Museo"). Se rodó en locaciones de Valle de Bravo, Estado de México y playas de Oaxaca.



“Fue un rodaje muy bonito, claro que influyó que todo el equipo nos fuimos cuatro, cinco semanas a estos lugares e hicimos familia, convivíamos mucho y eso ayudaba a que desconectarse del personaje fuera fácil”, detalla.



“A la película le había ido bien en festivales, pero sabemos cómo es lo de la distribución y creo ahora salir por streaming es una buena opción, por el momento que estamos viviendo”, considera.



Carla llegó a México en 2014 luego de que un maestro de interpretación, que daba talleres, le dijo que se estaban produciendo cosas interesantes y era bueno buscar oportunidades.



"Yo no soy guerillero" y "Si yo fuera tu", ambas estrenadas en 2019, la seleccionaron para su elenco y recién estuvo en cines con la cinta con vampiros, "Sin origen".



Para el próximo año, si las cosas marchan como hasta ahora, protagonizaría la nueva película de Julio Hernández Cordon, realizador de "Te prometo anarquía" y "Cómprame un revólver".



“El guión me encanta, lo único que puedo decir es que distinta a lo que ha hecho antes él”, destaca.

